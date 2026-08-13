El alegato de Jorge Correa Sutil ante el TC contra la megarreforma: “El legislador no puede hacer lo que quiera”

El abogado Jorge Correa Sutil manifestó una serie de cuestionamientos a la invariabilidad tributaria contenida en el proyecto de ley para la reconstrucción nacional y el desarrollo económico y social.

El exmilitante de la Democracia Cristiana (DC) fue uno de los letrados que defendió ante el Tribunal Constitucional los requerimientos que presentó la oposición respecto a distintos artículos de la megarreforma del Ejecutivo.

El también exministro del TC representó a los senadores de oposición que recurrieron al organismo para que se declaren inconstitucionales los preceptos referidos a la invariabilidad de disposiciones tributarias por 10, 15 o 20 años, contenidos en los artículos 29 y 38 del proyecto de ley.

“Una ley que impida a nueva legislatura modificarla es contraria a la democracia”, sostuvo el abogado.

Correa Sutil expuso que “la tasa específica del impuesto de primera categoría no está en la Constitución y, por lo tanto, no puede el legislador estar limitado en cómo la establezca”, señaló, cuestionando que se trate de “caricaturizar” esa argumentación desde el oficialismo.

En esa línea, insistió en que “la legislatura de un momento no puede comprometer la legislatura futura sobre la base de la figura de incorporar esa legislación en los contratos”.

LUIS QUINTEROS/ATON CHILE

“Mañana otras mayorías, socialistas por ejemplo, podrían perfectamente, si esta ley es validada, decir, mire, vamos a otorgarle a los sindicatos un subsidio por 25 años que se va a incorporar en contrato sobre la base de que el sindicato convenga con el gobierno o convenga con el Ministerio del Trabajo unas determinadas obligaciones. Es lo mismo. Y el gobierno populista que le siga va a decir, mire, no, yo voy a entregarle el subsidio a los gremios. Y nosotros vamos a estar exactamente en la misma posición”, afirmó.

El letrado manifestó que aspiran a que esta ley “sea invalidada hoy y a que sean invalidadas las supuestas pretensiones o las posibles pretensiones de un gobierno socialista que se va a atentar si esta ley pasa y de un gobierno populista también si esta ley es validada”.

“Lo que está haciendo esta ley, es limitar severamente, sino impedir que las mayorías ejerzan una función que por naturaleza constitucional les corresponde”, comentó, apuntando que ante ello invocan el principio de deferencia con el legislados.

“No es solo la democracia la que resulta vulnerada”

El experto constitucionalista hizo hincapié en que por regla en cualquier democracia “las mayorías cuando asumen el poder pueden modificar las leyes en los límites que la Constitución establece y sin límites que legislaturas anteriores le han establecido”.

“No es solo la democracia la que resulta vulnerada. La Constitución limita al legislador. Aquí hay se subvierte el orden jerárquico de las fuentes del derecho. ¿Quién limita al legislador? La Constitución, obviamente. Y el legislador no puede hacer lo que quiera”, advirtió.

A su juicio, una “ley invariable saca esta materia del libre juego democrático” y “establecer y modificar tributos al alza o a la baja es una de las funciones más propias del órgano democrático”.

“No estamos destruyendo la estabilidad. La estabilidad es un bien. Y este país ha estado, exasperantemente, en un movimiento pendular en los últimos años. Que no le hace bien a la economía, ni le hace bien a la salud mental de los chilenos. ¿Cómo lo frenamos? ¿Cómo lo frenamos? No se puede frenar artificialmente por ley, pues. Porque entonces lo va a hacer esta mayoría y no lo va a poder hacer la siguiente. ¿Por qué no la del 2014 fijó los impuestos en el 2014? Ciertamente, en el 2019 los empresarios habrían firmado esos contratos leyes, ¿no? Excelentísimo, señor. Esta norma es contraria a la Constitución y por eso solicitamos que sea invalidada”, cerró.