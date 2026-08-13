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    Doble portazo al feriado del 17 de septiembre: moción de diputada Parisi será declarada inadmisible

    De acuerdo a una interpretación asentada que existe desde 2022, la iniciativa será desechada por razones de forma al vulnerar facultades constitucionales exclusivas del Presidente de la República. La diputada del PDG, sin embargo, puede intentar revertir esa decisión en la sala, pero dificilmente puede evadir un bloqueo de parte del gobierno y de la mesa de la corporación.

    José Miguel WilsonPor 
    José Miguel Wilson
    Valparaiso, 10 de agosto 2026 Punto de prensa de la diputada Zandra Parisi Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Un choque de dos formas de hacer política se dará la próxima semana en la Cámara de Diputados.

    Posiblemente el martes, la mesa de la corporación dará su parecer respecto de la constitucionalidad de la moción de la diputada Zandra Parisi, que busca declarar como feriado el 17 de septiembre de este año.

    En la Cámara no hay dos lecturas de que el proyecto, de acuerdo a una interpretación asentada que existe desde 2022, es “inadmisible” (es decir, no debiera ser acogido a tramitación legislativa) por vulnerar facultades constitucionales exclusivas del Presidente de la República en normas que incidan en materia fiscal, remuneraciones y demás “beneficios económicos”, que alteren “las bases para determinarlos”, según dice el artículo 65 de la Carta Fundamental.

    Por lo tanto, la opinión que dará el presidente de la Cámara, Jorge Alessandri (UDI), con el aval del secretario de la institución, Miguel Landeros, es que el feriado no puede ser tramitado, mientras no cuente con patrocinio del gobierno, situación que los ministros Jorge Quiroz, Claudio Alvarado y José García ya dieron por descartado.

    Esta decisión, que será una suerte de segundo portazo al proyecto de Parisi, tras la negativa del Ejecutivo, sin embargo, podría ser revertida en la sala, en la medida que la autora y otros legisladores reclamen su admisibilidad. De hecho, la interpretación que prohíbe discutir mociones parlamentarias sobre feriados es opinable, ya que la Carta Fundamental no tiene una mención explícita de que los feriados son iniciativa exclusiva del Presidente.

    Ello obligará a dirimir este punto en una votación, donde una simple mayoría puede doblegar la decisión de Alessandri y Landeros.

    Aunque el presidente de la Cámara ha sido cuidadoso de no criticar a la legisladora PDG, el año pasado ante una iniciativa similar de la exdiputada Camila Musante (indep. PPD) dijo que “huele demasiado a populismo”.

    Este año, Alessandri dijo que “a todos nos gustaría celebrar las Fiestas Patrias con más días, pero todos entendemos que la situación económica y de desempleo en Chile requiere más días hábiles y no más feriados”.

    Choque por admisibilidad

    Si bien por un alineamiento natural, mayoritariamente la oposición se inclinará por apoyar la tramitación y el oficialismo se opondrá, las posturas estarán más revueltas de lo habitual y habrá votos cruzados. De partida, la bancada de la UDI ya resolvió dar libertad de acción a sus parlamentarios, ya que la admisión. Incluso, puede que algunos PDG que no apoyen la iniciativa de Parisi.

    El problema para la mesa de la Cámara es que han sumado más mociones: una del PC y una segunda de otros diputados del PDG, Javier Olivares y Patricio Briones.

    Es probable que Alessandri resuelva acumularlas y darles una misma sesión la misma respuesta.

    Con ello, la posibilidad de que prospere el feriado es nula, ya que incluso aunque se revierta y se apruebe la admisibilidad, es imposible doblegar la voluntad del Ejecutivo y del titular de la Cámara.

    El gobierno y quien conduce la mesa de la corporación pueden bloquear indefinidamente el proyecto para que no se ponga en tabla, aun cuando exista presión pública.

    Parisi y los otros mocionantes del feriado podrían tal vez convencer para que la presienta de la Comisión de Gobierno, Joanna Pérez (indep.) lo ponga en debate en esa instancia, solo si se revierte antes la inadmisibilidad. Pero, aunque esa comisión apruebe en tiempo récord, la iniciativa volverá a estancarse en el limbo de mociones que esperan su momento para ser llevados a la sala. Hay proyecto que llevan años en esa condición.

    Si se llega a cursar su admisibilidad, el tiempo es otro problema. La propuesta de un feriado adicional para fiestas patrias, tiene solo dos semanas para discutirse en todas sus etapas (no solo en la Cámara, también debe pasar por el Senado), ya que la semana previa al 18 y 19 de septiembre, será de trabajo territorial.

    Más sobre:PolíticaFeriadoFiestas PatriasZandra ParisiJorge Alessandri

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