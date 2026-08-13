El 30 de julio, El Deportivo dio a conocer una denuncia presentada a la Contraloría General de la República el 4 de ese mes en contra de la ministra del Deporte Natalia Duco. En ella se pide investigar distintas situaciones que podrían derivar en algún grado de incumplimiento, entre ellas, el posible mal uso de un vehículo fiscal para una actividad de celebración y también el uso de la Beca Proddar.

Sobre esta última se consulta si se ajustó a derecho su conducta frente al mencionado beneficio, “considerando que ya en el mes de enero tenía pleno conocimiento de que no continuaría en el mundo del deporte, por lo que su renuncia para tal efecto, debió haberse realizado a lo menos desde la misma fecha en que se le presentó como futura ministra”. Además, pide determinar si procede el reintegro de los fondos que “hubieren sido mal habidos”.

No obstante, lo que más revuelo causó en la opinión pública fue la acusación referente a la utilización de un auto estatal. “Finalmente solicito se investigue el uso del vehículo fiscal el día 23 de abril , fecha en la cual la ministra Natalia Duco asistió con medios públicos a una actividad nocturna de celebración, ajena a su rol como ministra”, plantea.

Hasta el día de la publicación del reportaje, el Mindep no había respondido al requerimiento, función que está a cargo de la Subsecretaría del Deporte. Sin embargo, una vez conocida la información, esa misma tarde se despachó la contestación al órgano fiscalizador.

La defensa de Natalia Duco ante la Contraloría tras denuncia por mal uso de auto fiscal y el video que complica su versión

El Deportivo pudo acceder al contenido de ese oficio en el que se explican las situaciones consultadas.

“Mediante el presente, cumplo con dar respuesta al oficio del antecedente, a través del cual se ha solicitado a esta Secretaría de Estado evacuar informe respecto de una denuncia efectuada en contra de la Ministra del Deporte, doña Natalia Duco Soler”, comienza señalando el documento firmado por el subsecretario Andrés Otero.

En primer término, explica que el 28 de julio, mediante un oficio ordinario, “el Instituto Nacional de Deportes de Chile dio respuesta a lo referente a la beca Proddar concedida a la autoridad ministerial, señalando, en síntesis, que la misma fue pagada de conformidad con el régimen mensual aplicable, registrándose como último pago el efectuado el 12 de enero de 2026, correspondiente al período diciembre de 2025, esto es, con anterioridad al anuncio público de su designación como ministra, acaecido el 20 de enero de la misma anualidad”.

“Asimismo, el servicio precedentemente individualizado hizo presente que no existen antecedentes que hagan procedente exigir un reintegro de fondos por supuestos pagos indebidos asociados a la referida beca otorgada a la Secretaria de Estado”, aclara.

El informe también aborda la utilización de un vehículo fiscal el 23 de abril. “Es necesario señalar que, como consta en bitácora del vehículo institucional (...), en dicha jornada la Secretaria de Estado se trasladó a una reunión de trabajo sostenida con ambos gabinetes ministeriales en el domicilio particular de una exservidora a honorarios de esta Cartera Ministerial”.

“De esta manera, la Ministra del Deporte ha dado cabal cumplimiento al artículo 2° del Decreto Ley N°799, de 1974 y la jurisprudencia administrativa contenida, entre otros, en los dictámenes N°s. 49.718, de 2008 y 10.356, de 2018, que dispone que los vehículos estatales ‘solo pueden ser utilizados para el cumplimiento de funciones inherentes a los fines institucionales, estando absolutamente prohibido su uso en cometidos particulares o ajenos al servicio al cual pertenecen’”.

La Tercera también tuvo acceso a la mencionada bitácora, donde se aprecian los distintos viajes. En este caso particular, a las 20.05 se marca un desplazamiento hacia Lo Curro, luego al domicilio de la ministra en Las Condes, finalizando el recorrido a las 23.45 en Pudahuel. El acápite dice “traslado ministra a reunión en Vitacura”.

La invitación enviada por Whatsapp para el encuentro del 23 de abril.

El detalle de la reunión

Siempre en cada rincón y debajo del mar.

Si me voy del planeta, eres estrella fugaz.

Si en las noches yo duermo, en mis sueños tú estás.

Si eres sirena, oigo tu canto y me ahogo en tu cadera.

Por que tú vuelvas, yo daría lo que fuera.

Por que me quites, con tu piel, esta condena que me mata y me envenena.

La estrofa pertenece a la canción Sirena del dúo argentino-mexicano Sin Bandera, un pegajoso tema que de vez en cuando suena en los karaokes. Tampoco fue la excepción esa tarde-noche del 23 de abril, en esa jornada en la casa de calle Camino El Canal, en el exclusivo sector de Lo Curro, en Vitacura.

Así, lo retrata un video del encuentro al que tuvo acceso El Deportivo, donde un grupo transversal de funcionarios del Ministerio del Deporte y de la Subsecretaría llevó a cabo una reunión de camaradería. Una parte de ellos aparece entonando la mencionada pieza, incluida la ministra Natalia Duco.

En ese ambiente festivo, las imágenes evidencian la presencia de botellas de distintas bebidas, detalles que no considera el oficio presentado.

Además, se puede apreciar al conductor del vehículo cubierto con una manta en la terraza de la casa, en una imagen similar a la descrita en el reportaje del 30 de julio.

Por otro lado, este medio también pudo conocer la invitación al mencionado evento.

“¡Hola Equipo! Ya ha pasado un mes y medio desde que asumimos este lindo desafío en el Ministerio del Deporte, y qué mejor que celebrarlo como corresponde, con un buen asado, y karaoke", parte señalando la convocatoria que se envió por Whatsapp a los trabajadores del edificio de calle Fidel Oteíza.

“La idea es juntarnos a compartir, tirar la talla y seguir fortaleciendo el equipo en un ambiente relajado y entretenido”, culminaba el mensaje, junto con establecer las coordenadas del lugar de celebración.

La convocatoria también iba acompañada de un afiche, en el que se aprecia una parrilla de fondo con el título “primer encuentro”, una bandera de Chile y un escrito similar al anterior: “Ya ha pasado un mes y medio desde que asumimos este gran desafío... ¡y es momento de encontrarnos fuera de la oficina! Te invitamos a compartir una tarde distinta con asado, karaoke y buen ambiente”.

¿Qué viene ahora? Tras recibir la respuesta del Mindep, la Contraloría debe pronunciarse frente a la denuncia.

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