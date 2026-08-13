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    El Deportivo

    Serviu revoca el comodato del sitio donde se construye el Centro Olímpico del Vóleibol el mismo día de su presentación

    Este martes se realizó una ceremonia en la que se mostró un 70% de avance en las obras del moderno recinto. Sin embargo, esa misma tarde el ente estatal emitió un comunicado para terminar el convenio anticipadamente.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    El martes se mostró el 70% de avance del Centro Olímpico del Vóleibol FIVB en Cerrillos.

    Este martes 11 de agosto, pasado el mediodía, se realizó una ceremonia encabezada por Jorge Pino, presidente de la Federación de Vóleibol, y Miguel Ángel Mujica, timonel del Comité Olímpico de Chile, donde se presentaron los avances del moderno Centro Olímpico de Excelencia FIVB, ubicado en Cerrillos.

    Hasta el recinto de Avenida Lo Errázuriz llegaron autoridades de la Federación Internacional de Vóleibol y de la Confederación Sudamericana, además de figuras como los primos Grimalt, para ver las obras que ya presentan un progreso cercano al 70%. La idea de los personeros deportivos nacionales fue aprovechar la coyuntura del exitoso Mundial Femenino Sub 17.

    Sin embargo, lo que parecía una fiesta total, por la tarde se transformó en una situación surrealista, luego de que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo enviara un oficio comunicando el término anticipado del comodato del terreno donde se está desarrollando la construcción del centro deportivo.

    El documento firmado por Roberto Acosta Kerum, director del Serviu Metropolitano, revoca los derechos sobre tres inmuebles que habían sido entregados en un comodato de cinco años por el Serviu para que el Comité Olímpico de Chile desarrollara proyectos de infraestructura relacionados con los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Santiago 2023.

    Sin embargo, estos proyectos de infraestructura como el recinto del vóleibol no pudieron estar listos para la cita, pero se continuó con su construcción para que quedara como una suerte de legado. Pero esto no fue considerado por el Minvu, que acusa incumplimientos al contrato de comodato suscrito, y decidió la restitución del paño con las obras en ejecución.

    El Serviu declaró que es dueño de tres inmuebles ubicados en la Población Parque Cerrillos. El primero considera una superficie de 40.863,73 metros cuadrados; el segundo, 54.118,54; y el tercero, 38.345. El documento al que accedió El Deportivo en enero de 2022 consigna que los terrenos fueron cedidos en comodato por el plazo de cinco años a la entidad que rige al olimpismo nacional y fija las condiciones.

    “Deberá destinar los inmuebles exclusivamente a las actividades declaradas al solicitar el comodato, y con la finalidad de desarrollar proyectos de infraestructura para el evento deportivo internacional multidisciplinario de América XIX, Juegos Panamerianos y Parapanamericanos Santiago 2023″, sostiene.

    Agrega, además, todas las obligaciones. La letra h) del acuerdo establece: “No podrá ceder, enajenar, gravar o afectar los inmuebles total o parcialmente a cualquier título, aun temporalmente, a otra persona, sea natural o jurídica”. La i), en tanto, añade: “No podrá usar los inmuebles bajo ninguna circunstancia, para el desarrollo de actividades con fines de lucro”.

    Además, en el caso de Lote VII, se establecen diversas condiciones relacionadas con la convivencia armónica con el entorno. “El proyecto debe considerarse como una pieza relevante dentro de la escala de barrios interiores del proyecto Ciudad Parque Bicentenario, propiciando su rol como lugar de encuentro de la comunidad, y contribuir a la identidad barrial”, consigna. También se establece como exigencia la arborización en la zona de estacionamientos: el mínimo es un árbol cada cuatro estacionamientos.

    Las reacciones

    “Efectuadas las averiguaciones al respecto, es una materia que resolvió el Serviu Metropolitano y desconocemos por el momento los motivos que la generaron. Nos pondremos en contacto con el Comité Olímpico y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo para buscar un mecanismo de solución”.

    En el Comité Olímpico se mostraron bastante sorprendidos por la determinación y si bien, declinaron entregar declaraciones, esperan concretar la próxima semana una reunión con el ministro de Vivienda Iván Poduje y con la ministra del Deporte Natalia Duco.

    En ese contexto, la sorpresa tiene que ver con que en su momento fue el propio Estado el que solicitó que el COCh se hiciera cargo del proyecto, que se está realizando con dineros públicos, y que en el camino sufrió varias demoras burocráticas que impidieron que llegara a tiempo para los Juegos de Santiago 2023.

    Este medio contactó al Minvu, pero problemas de agenda de la entidad, no hubo una respuesta.

    Más sobre:VóleibolCentro Olímpico del VóleibolServiuComité OlímpicoCOChMinisterio de Vivienda y UrbanismoMindepIván PodujeNatalia DucoMiguel Ángel MujicaJorge Pino

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