SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Los argumentos del abogado Arturo Fermandois defendiendo la megarreforma en el TC en representación del Presidente Kast

    “Aquí está plagado de hipótesis futuras de vaticinios terribles que ocurrirán en el futuro en materia económica, en materia impositiva, y se pretende pasar por sobre la constitucionalidad de la ley", sostuvo el letrado en rechazo a los planteamientos de la oposición.

    José NavarretePor 
    José Navarrete
    LUIS QUINTEROS/ATON CHILE

    El abogado Arturo Fermandois expuso ante el Tribunal Constitucional (TC), este miércoles, en representación del Presidente José Antonio Kast, para solicitar el rechazo de los tres requerimientos que senadores y diputados de oposición presentaron en contra de distintos artículos de la megarreforma del Ejecutivo.

    El experto constitucionalista, que se desempeñó como embajador de Chile en Estados Unidos durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, contó con 40 minutos para desarrollar su argumentación.

    Fermandois descartó inconstitucionalidad tras la invariabilidad tributaria y el régimen especial de indemnización con cargo al Fisco por la anulación judicial de Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA).

    “Hoy es el día del legislador democrático. Un legislador democrático que viene revestido hoy con tres características. La primera, deliberación parlamentaria. Este es un proyecto que fue sometido a una intensa deliberación parlamentaria, negociación, acuerdos, votaciones. No es un proyecto que aparece presentado, caricaturizado, como un proyecto pasado a máquina por las salas del Congreso. Y esas negociaciones fueron reflejadas en muchos de los preceptos que están aquí en espera de ser promulgados”, señaló Fermandois de entrada.

    El abobado que defendió a la ANFP por el caso Betsson destacó que este es el “primer proyecto del Presidente Kast, importante, que fue elegido por la mayoría ciudadana, que prometió en su programa reactivar la economía”.

    En esa línea, sostuvo que lo que se busca es poner en práctica una herramienta como el contrato de inversión extranjera con invariabilidad que se aplica desde el año 1929.

    “Del año 2000 hasta hoy hay 20 proyectos de reforma tributaria. Cada gobierno que llega, afortunadamente hay alternancia política en Chile, trae un proyecto de reforma tributaria y es legítimo. Y si lo aprueban las cámaras, entra en vigencia. Pero esto produce un problema de inestabilidad. Entonces el inversionista extranjero quiere tener más recursos. Pero quiere tener más certeza”, puntualizó.

    El abogado comentó que el planteamiento que subyace a los requerimientos del Senado y de la Cámara de Diputados, especialmente en materia de invariabilidad, “es uno muy curioso” y apuntaría a que una democracia para ser tal “no podría nunca adquirir obligaciones a largo plazo, a través de leyes”.

    “Es una teoría muy curiosa y bastante traumatizante de lo que es una democracia. Una democracia consiste muchas veces en adquirir obligaciones de largo plazo. No solo a través de leyes, sino en tratados internacionales. Por lo tanto, no existe esta soberanía irrestricta y limitada”, enfatizó.

    Según su apreciación, en los requerimientos lo que se advierte es “profunda discrepancia con los objetivos” de la megarreforma.

    “Pero eso lo evalúa el legislador. Eso es planteado al Congreso, se debate, se resuelve, se rechaza, se desecha, o se apoya”, indicó.

    El abogado criticó la idea de democracias irrestrictas en las que cada cuatro años se puede “resetear toda la legislación”.

    “Aquí está plagado de hipótesis futuras de vaticinios terribles que ocurrirán en el futuro en materia económica, en materia impositiva, y se pretende pasar por sobre la constitucionalidad de la ley como presunción a través de esto. Ejemplos colocamos varios en nuestra contestación. La parálisis que sufriría el legislador en cuatro años más. Voy a mostrar que no es así. El desincentivo a la acción correctiva del Estado por este sistema indemnizatorio de los artículos 12 y 13 ¿Se va a desincentivar?, cuidado. A nuestro juicio se incentiva el cumplimiento de la ley en la evaluación ambiental, si eso es lo que busca”, afirmó.

    Asimismo, se refirió a la labor que le corresponde al TC planteando que “el tribunal no está para declarar inconstitucionalidades al voleo, a la bandada. Va a los preceptos precisos que causan el agravio. De lo contrario sería, en realidad, un verdadero colegislador”.

    Más sobre:Tribunal ConstitucionalTCMegarreformaArturo FermandoisOposiciónPresidente José Antonio Kast

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Funcionarios de Liceo Augusto D’Halmar afirman que “paro de lápices” de los estudiantes “se ha desarrollado de manera pacífica”

    IKEA PS llega a Chile con clásicos y nuevas soluciones de diseño para el hogar

    Corte Suprema revoca decreto del Minsal que obligaba a exhibir “evita su consumo” en publicidad de alimentos con sellos

    Restricción a prestaciones de salud que propone borrador de reforma de seguridad divide al gobierno y alerta a partidos

    El regreso de Cordero a las pistas de la litigación: exministro vuelve como socio a FerradaNehme

    Caso Magnolia: padre acusado de secuestrar a su hija en Paraguay arremete contra la madre y se querella por sustracción de menor

    Lo más leído

    1.
    La Laguna: así es la cárcel de Talca que comenzó a recibir reos trasladados desde distintos penales del país

    La Laguna: así es la cárcel de Talca que comenzó a recibir reos trasladados desde distintos penales del país

    2.
    Senadores oficialistas de la comisión de Hacienda fueron excluidos de audiencia pública del TC por la megarreforma

    Senadores oficialistas de la comisión de Hacienda fueron excluidos de audiencia pública del TC por la megarreforma

    3.
    Fracasa primer concurso de notarios: de 80 postulantes casi ninguno pasó la prueba y Servicio Civil analiza declararlo desierto

    Fracasa primer concurso de notarios: de 80 postulantes casi ninguno pasó la prueba y Servicio Civil analiza declararlo desierto

    4.
    Liceo Augusto D’Halmar suspende clases presenciales tras denuncia por amenazas contra estudiante que rechazó el paro

    Liceo Augusto D’Halmar suspende clases presenciales tras denuncia por amenazas contra estudiante que rechazó el paro

    5.
    Caso Magnolia: padre acusado de secuestrar a su hija en Paraguay arremete contra la madre y se querella por sustracción de menor

    Caso Magnolia: padre acusado de secuestrar a su hija en Paraguay arremete contra la madre y se querella por sustracción de menor

    6.
    Corte de Valdivia falla que los gatos son seres sintientes por lo que no se les puede aplicar el Código Civil

    Corte de Valdivia falla que los gatos son seres sintientes por lo que no se les puede aplicar el Código Civil

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Llueve en todo Chile: revisa cuándo comienzan las precipitaciones en cada región

    Llueve en todo Chile: revisa cuándo comienzan las precipitaciones en cada región

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Estos son los factores de riesgo que puedes controlar para prevenir la demencia, según un estudio

    Estos son los factores de riesgo que puedes controlar para prevenir la demencia, según un estudio

    El plegable que por fin tiene una cámara a la altura de su precio

    El plegable que por fin tiene una cámara a la altura de su precio

    Servicios

    Cuándo juegan Las Diablas y dónde ver a Chile en el Mundial de Hockey por TV y streaming

    Cuándo juegan Las Diablas y dónde ver a Chile en el Mundial de Hockey por TV y streaming

    BancoEstado amplía el acceso de la CuentaRUT: ¿Quiénes podrán acceder?

    BancoEstado amplía el acceso de la CuentaRUT: ¿Quiénes podrán acceder?

    Rating del miércoles 12 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 12 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Funcionarios de Liceo Augusto D’Halmar afirman que “paro de lápices” de los estudiantes “se ha desarrollado de manera pacífica”
    Chile

    Funcionarios de Liceo Augusto D’Halmar afirman que “paro de lápices” de los estudiantes “se ha desarrollado de manera pacífica”

    Los argumentos del abogado Arturo Fermandois defendiendo la megarreforma en el TC en representación del Presidente Kast

    Doble portazo al feriado del 17 de septiembre: moción de diputada Parisi será declarada inadmisible

    Corte Suprema revoca decreto del Minsal que obligaba a exhibir “evita su consumo” en publicidad de alimentos con sellos
    Negocios

    Corte Suprema revoca decreto del Minsal que obligaba a exhibir “evita su consumo” en publicidad de alimentos con sellos

    Cencosud Shopping presenta proyecto de un nuevo centro comercial en la comuna de Puente Alto

    Megarreforma, impuestos y certezas: gigantes de la minería ponen el foco en las inversiones para responder a la demanda de cobre

    IKEA PS llega a Chile con clásicos y nuevas soluciones de diseño para el hogar
    Tendencias

    IKEA PS llega a Chile con clásicos y nuevas soluciones de diseño para el hogar

    A qué hora comienza la lluvia hoy en Santiago, según el pronóstico

    Comienza la inestabilidad en Santiago: revisa los sectores de la RM que tendrán lluvia desde hoy hasta el fin de semana

    La defensa de Natalia Duco ante la Contraloría tras denuncia por mal uso de auto fiscal y el video que complica su versión
    El Deportivo

    La defensa de Natalia Duco ante la Contraloría tras denuncia por mal uso de auto fiscal y el video que complica su versión

    Figura en la U y campeón de América con la Roja: Marcelo Díaz le pone fecha a su retiro del fútbol

    Solo faltan los exámenes médicos: la UC anuncia acuerdo con Agustín García Basso

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero
    Tecnología

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Así son los nuevos accesorios y consola inspirados en Marvel’s Wolverine

    El plegable que por fin tiene una cámara a la altura de su precio

    “Inquisitivo” y “conmovedor”: así es el documental de Maite Alberdi sobre un insólito caso mexicano
    Cultura y entretención

    “Inquisitivo” y “conmovedor”: así es el documental de Maite Alberdi sobre un insólito caso mexicano

    Circe Maia y la belleza de lo cotidiano: tras los pasos de la ganadora del Premio Pablo Neruda 2026

    Anttonias presenta el primer adelanto de su nuevo disco

    Las dudas que plantea la partida de la vocera de la Casa Blanca a tres meses de las elecciones de mitad de mandato
    Mundo

    Las dudas que plantea la partida de la vocera de la Casa Blanca a tres meses de las elecciones de mitad de mandato

    Embajador de EE.UU. en Israel califica de “terrorismo” el acoso de colonos a palestinos en Cisjordania

    Sheinbaum aclara que Colombia denegó el despliegue de rescatistas mexicanos para ayudar tras el terremoto

    Datos Paula: las obras infantiles imperdibles del FAMFEST 2026
    Paula

    Datos Paula: las obras infantiles imperdibles del FAMFEST 2026

    Cazuela de cerdo

    Hablemos de amor: mi primer amor