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    Fracasa primer concurso de notarios: de 80 postulantes casi ninguno pasó la prueba y Servicio Civil analiza declararlo desierto

    Muy pocos abogados consiguieron aprobar al menos el 70% del test de conocimiento técnico que quedó a cargo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. El bajo número implicará que el Consejo ADP evalúe repetir la convocatoria para el oficio notarial de Temuco.

    Juan Manuel OjedaPor 
    Juan Manuel Ojeda

    El debut del nuevo sistema para elegir a los notarios, conservadores y archiveros partió con algunos obstáculos.

    Fue el 21 de junio cuando el Servicio Civil publicó la primera convocatoria que daría inicio a las nuevas reglas de nombramiento. Con la reforma notarial implementada, se dio luz verde al divorcio del sistema con el Poder Judicial para que las cortes de apelaciones dejen de participar de los procesos de selección.

    De esta forma se procedió a un sistema especial, que quedó bajo la conducción del Servicio Civil. Cuando se publica una convocatoria -hasta el momento solo van dos- los interesados pueden postular a través de la plataforma web del Servicio Civil y luego deberán rendir una evaluación de conocimientos, cuyas preguntas han sido elaboradas por la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, y otra, de habilidades y destrezas, que quedará a cargo de una agencia externa.

    Con los resultados de esas evaluaciones se generará una nómina, donde se ordenará a los postulantes por estricto orden decreciente de puntaje.

    El primer concurso se abrió para un oficio con asiento de corte. Se trata de la Tercera Notaría de Temuco. Al ser con asiento de corte, podían postular notarios de determinadas categorías, y eso les daba una bonificación del 25% en la ponderación de sus antecedentes.

    El 6 de julio se cerró la postulación y según información del Servicio Civil, hubo un total de 142 postulaciones a través del sistema de postulación en línea.

    Cuatro días después ocurrió el primer filtro de admisibilidad. Del total de postulaciones recibidas por el sistema de postulación en línea, 138 cumplieron con los requisitos legales y avanzaron a la siguiente etapa.

    Al tratarse de un cupo en una comuna con asiento de corte, correspondía hacer un análisis curricular. De esta manera los equipos del Servicio Civil hicieron un nuevo filtro y solo 80 postulantes quedaron dentro de los criterios de corte y avanzaron a la siguiente etapa del proceso que era la prueba de conocimientos.

    En el sistema antiguo de nombramiento, la prueba de conocimientos estaba a cargo de la Corporación de Administrativa del Poder Judicial (CAPJ). Dado lo viciado que estaba el sistema, fuentes vinculadas al mundo notarial cuentan que dicha prueba era siempre la misma, con alternativas y se preguntaba de memoria asuntos del Código Orgánico de Tribunales, por lo tanto todos los postulantes aprobaban dicho examen.

    Ahora que el sistema se profesionalizó, el test de conocimiento se lo adjudicó la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Las bases establecen que para pasar, se tiene que aprobar al menos el 70% de la prueba.

    Según tres fuentes consultadas por La Tercera, de los 80 postulantes, casi ninguno logró aprobar el examen de conocimientos. De hecho hay quienes comentan que solo dos o tres postulantes lo consiguieron. Dicha situación causó sorpresa en el sistema porque varios de los postulantes son notarios, por lo que en teoría, las preguntas abarcan aspectos diarios del trabajo que ya realizan por lo que no debió haber sido un examen tan complejo.

    Debido a esa situación, las mismas fuentes comentan que el asunto pasará a analizarse por el Consejo de Alta Dirección Pública, el que probablemente tome la decisión de declararlo desierto y, en caso de concretar dicha determinación, todo volverá a fojas cero y se tendrá que repetir la convocatoria.

    En paralelo también se está desarrollando el concurso para postular como notario y conservador de Minas de la Décima Sexta Notaría y Conservador de Minas de Santiago. El 3 de agosto se venció la etapa de análisis curricular y 85 postulantes pasaron a la fase de prueba de conocimientos.

    Más sobre:NotariosServicio CivilPoder Judicial

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