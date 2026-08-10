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    Meta lanza Muse Glimmer, un modelo de inteligencia artificial que puedes correr en tu propio computador

    La empresa liderada por Mark Zuckerberg liberó un sistema compacto diseñado para operar sin conexión a internet y potenciar agentes virtuales de manera local.

    Alejandro JofréPor 
    Alejandro Jofré
    Meta lanza Muse Glimmer, un modelo de inteligencia artificial que puedes correr en tu propio computador

    La carrera por la inteligencia artificial acaba de sumar un nuevo hito. Este lunes 10 de agosto, Meta presentó Muse Glimmer, un nuevo modelo de lenguaje de tamaño reducido y pesos abiertos que promete democratizar el acceso a los asistentes virtuales más avanzados.

    A diferencia de los sistemas colosales desarrollados por compañías como OpenAI o Anthropic que exigen conexión constante a la nube, la nueva apuesta de Meta Superintelligence Labs está diseñada para funcionar de manera local.

    Con 30 mil millones de parámetros, el modelo requiere apenas un computador Mac o PC equipado con una sola tarjeta gráfica de consumo general para operar a máxima capacidad.

    Qué es Muse Glimmer

    Meta lanza Muse Glimmer, un modelo de inteligencia artificial que puedes correr en tu propio computador

    El objetivo principal de Muse Glimmer son las tareas “agénticas”. Esto significa que la inteligencia artificial tiene la capacidad de planificar acciones, escribir y ejecutar código, organizar archivos y utilizar diferentes herramientas de software en múltiples pasos para resolver una petición compleja del usuario.

    Al operar íntegramente en el dispositivo del usuario, el sistema garantiza un nivel superior de privacidad de los datos y elimina por completo los costos asociados a los servidores externos.

    Según Bloomberg, la ventaja de ejecutar estos modelos en hardware casero responde a la necesidad de los desarrolladores por obtener mayor flexibilidad y evitar los cuellos de botella de la infraestructura en la nube.

    Para lograr esto, Meta implementó técnicas de compresión a una precisión de cuatro bits, lo que permitió reducir los requisitos de memoria a menos de 20 GB manteniendo la calidad de las respuestas en las tareas asignadas.

    Meta lanza Muse Glimmer, un modelo de inteligencia artificial que puedes correr en tu propio computador Manuel Orbegozo

    El lanzamiento se enmarca en un agresivo cambio estratégico impulsado por Mark Zuckerberg hacia lo que él denomina “superinteligencia personal”.

    Los archivos de Muse Glimmer ya se encuentran disponibles para su descarga gratuita a través de la plataforma Hugging Face bajo la permisiva licencia Apache 2.0.

    La compañía además adelantó que en los próximos días liberará integraciones optimizadas para herramientas populares como llama.cpp, MLX y ExecuTorch.

    Lee también:

    Más sobre:Inteligencia artificialMetaMark ZuckerbergMuse GlimmerMuseIAOpenAIAnthropicTecnologíaLa TerceraModelos de IAMeta Superintelligence LabsPCMacIA agénticaAgentes IAdescarga en Hugging Facelicencia Apache 2.0superinteligencia personalExecuTorchMLX

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