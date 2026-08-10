Desarticulan organización dedicada al tráfico ilícito de migrantes y facilitación de la prostitución: hay tres sujetos detenidos

Tres sujetos detenidos dejó un operativo destinado a desarticular una banda criminal dedicada al tráfico ilícito de migrantes, favorecimiento de la prostitución y lavado de activos, que operaba principalmente en el sector oriente de Santiago.

De acuerdo a la información policial, la agrupación era liderada por un ciudadano de nacionalidad ecuatoriana, el cual utilizaba la fachada de una empresa de Gestión de Proyectos Profesionales para ocultar los ingresos obtenidos a través del negocio ilícito.

La fiscal de Alta Complejidad Oriente, Camila López, detalló que la investigación se inició a partir de una denuncia anónima, la que permitió a los equipos especializados de la PDI comenzar las diligencias para establecer el funcionamiento de la organización.

“En su inicio las mujeres sabían a lo que se iban a dedicar, pero efectivamente existía un cierto control por parte, primero del cabecilla de esta organización, Juan Carlos Romo, quien ejercía cierta coacción para ejercer esta prostitución”, sostuvo.

Es así como apuntó que entre las mujeres se encuentra una ciudadana colombiana cuyo ingreso a Chile habría sido facilitado por el cabecilla de la organización con el objetivo de que ejerciera exclusivamente la prostitución bajo su dirección.

“Además él mantenía cámaras dentro de los departamentos que se ubicaban en Providencia donde se ejercía el comercio sexual. Además, para tenerlas grabadas, un libro de asistencia y un bollero con el cual ellas ingresaban y debían fichar su ingreso para él mantener ese control”, agregó.

Durante el procedimiento fueron congeladas 14 cuentas corrientes bancarias pertenecientes a los imputados.,

Según detallaron desde la Fiscalía, en total fueron rescatadas 13 mujeres mayores de edad, de nacionalidad argentina, colombiana, venezolana y chilena.

“El perfil de estas víctimas son, por un lado, mujeres extranjeras, sin red de apoyo, y además, mujeres chilenas, y todas con una situación de vulnerabilidad, de carencia económica”, mencionaron.

A raíz de la investigación se logró establecer que la estructura percibió ingresos por 3.600 millones de pesos.

De los tres detenidos, dos de ellos quedaron con prisión preventiva y el tercero con arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional.