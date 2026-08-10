Exministro Muñoz recupera visa a Estados Unidos retirada por administración de Trump en medio de la polémica por el cable chino

El exministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, recuperó la visa a Estados Unidos que le había sido retirada por la administración de Donald Trump en medio de la polémica por el cable chino, en febrero pasado, al termino del gobierno de Gabriel Boric.

El ex secretario de Estado sufrió el retiro de su documento de viaje por parte de Washington junto a otros funcionarios de su cartera por sus gestiones para el cable submarino que uniría a Chile con Hong Kong que a juicio de EE.UU. representa una amenaza para la seguridad regional.

Para dar cuenta de la revocación a inicios de este año, el Departamento de Estado liderada por Marco Rubio emitió un comunicado en que se señaló que “estos individuos y sus familiares directos no podrán ingresar a Estados Unidos, y se les han revocado todos los visados estadounidenses que poseían”.

Para Muñoz fue un duro golpe, ya que como él mimos afirmó, tiene “vínculos” con Estados Unidos. De hecho, entre 1998 y el 2002 realizó un doctorado en la Universidad de Berkeley, en California. En ese país nacieron tres de sus cinco hijos y además tuvo un año sabático en Boston.

Eso sí, uno de los principales problemas que se le presentó al exministro es que una de sus hijas se encuentra estudiando un doctorado en Economía en Estados Unidos .

Según pudo conocer La Tercera, Muñoz recuperó la visa por medio de gestiones personales. Con el documento de vuelta, la exautoridad de Boric podrá retomar sus vínculos con el país norteamericano, en materia laboral, y también familiar, para volver a ver a si hija.