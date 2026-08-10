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    “Nunca hemos sido contactados ni llamados”: Parisi se defiende de investigación donde figura como sujeto de interés

    La Fiscalía investiga una causa por lavado de activos y fraude de subvenciones, donde el excandidato del PDG figura como sujeto de interés. Al respecto, Parisi dijo no manejar "ningún antecedente" del caso.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja
    Diego Martin

    El excandidato presidencial y secretario general del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, se refirió a las investigaciones que está llevando adelante la fiscalía que involucran a distintos personeros de la colectividad, incluyendo al exabanderado.

    Se trata de distintas causas, una de ellas nace a raíz de una denuncia de exmilitantes del PDG por falsificación de firmas, otra fue impulsada por el Servel por irregularidades en los gastos del partido, y recientemente se conoció de una investigación por lavado de activos y fraude de subvenciones.

    Según reveló Mega, por esta última causa Parisi y otros 10 militantes de la colectividad figuran como sujetos de interés.

    En ese marco, el líder PDG, en diálogo con CNN Chile, aseguró que no maneja “ningún antecedente” de la causa. “Nada. No hemos recibido ningún llamado, absolutamente nada”, sostuvo.

    Parisi señaló que “todos los patrimonios de los candidatos, y en particular el mío, son públicos. Así que por ese lado nosotros estamos con la total y completa tranquilidad. Pero no tenemos ningún antecedente”, remarcó.

    Respecto a las investigaciones por falsificación de firmas e irregularidades en los gastos del partido, el economista señaló que obedecen a “querellas particulares” mas no al PDG como colectividad.

    “Una es contra un expresidente del partido y la otra contra el exadministrador del fondo. No es nada contra el partido. Así que eso nos tiene muy tranquilos y de hecho no somos parte de ninguna forma en aquellas. En ninguna de las dos”.

    Según reveló el medio antes citado, la fiscalía ordenó a funcionarios de la PDI efectuar un levantamiento patrimonial de los bienes de cada uno de los sujetos de interés en la causa por lavado de activos y fraude de subvenciones.

    En ese marco, Parisi dijo que esa diligencia no le preocupa “para nada”. “Desde el 2021 que hemos estado declarando esa información y se hace cuando se es candidato, así que esa información es pública”, indicó.

    El excandidato descartó que esta situación sea vista como una crisis dentro del partido. “Son situaciones particulares, no están involucradas al PDG. El PDG tiene su sistema autónomo en términos de ser visado por el Servel”.

    En esa línea, aseguró que “el PDG va a estar sí o sí en las elecciones del 2028 y 2029″.

    “Así que son procesos que tienen tiempo y forma y tienen que resolverlos aquellos que están involucrados, no el PDG en este caso”, sostuvo.

    Respecto a las acciones que pueda tomar la colectividad en contra de los personeros del partido que se han visto involucrados en las investigaciones, Parisi señaló que, “una vez que se tengan antecedentes (...) se actúa. Nosotros somos muy cuidadosos de no saltar a tomar decisiones cuando no se tienen antecedentes”, indicó.

    Más sobre:Franco ParisiPDGPartido de la Gente

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