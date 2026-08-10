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    Exportaciones de salmón rozan los US$ 4 mil millones en enero-julio y llegan a su mejor valor registrado en el período

    Los envíos de salmón y trucha crecieron 5% frente al año pasado, anotando US$ 3.939 millones en los primeros siete meses. En los registros de comercio del Banco Central, el valor acumulado de este año es el mejor de la historia.

    Matías VeraPor 
    Matías Vera
    Salmón.

    Los envíos de salmón han mostrado un crecimiento sostenido a lo largo de los últimos años, y este 2026 no ha sido la excepción.

    Entre enero y julio de este año las exportaciones que realiza Chile de salmón y trucha al mundo reportaron US$ 3.939 millones en total, de acuerdo a la última información de comercio del Banco Central (BC) publicada el viernes pasado.

    Con ello, el valor es 5% mayor que al mismo plazo del año pasado, cuando se alcanzaron US$ 3.740 millones.

    La industria lleva cuatro años, desde el 2022, superando la barrera de los US$ 3 mil millones exportados, lo que atribuyen esencialmente a un fuerte impulso tecnológico en las faenas salmoneras y una mayor demanda de estos productos en el exterior. La primera vez que llegó a dicho nivel de envíos fue en plena pandemia de Covid 19, el 2021 con US$ 3.051 millones.

    Históricamente, el registro público más antiguo del BC llega al 2003, año en que esta industria anotaba envíos por US$ 674 millones. Es así como en más de dos décadas la salmonicultura ha registrado un incremento de 484% a la fecha. Estados Unidos es el principal socio comercial en salmonicultura, seguido por países como Japón, Brasil y China.

    Año (Enero-julio)Millones US$
    20263.939
    20253.740
    20243.645
    20233.775
    20223.685
    20212.824
    20202.695

    Chile, junto a otros 54 países sancionados por Estados Unidos, es parte de un listado de naciones que tendrán un arancel de 12,5% a diferentes productos que lleguen a la potencia norteamericana, entre ellos el salmón. El argumento activado por Estados Unidos fue que había países sin mecanismos para limitar la producción e importación de bienes realizados a través de trabajo forzoso.

    Al respecto, la presidenta ejecutiva del Consejo del Salmón, Loreto Seguel, quien se reunirá el miércoles con la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei), Paula Estévez, planteó durante el fin de semana que “más que generar expectativas anticipadas, lo importante es que existe una estrategia seria y una agenda que busca resguardar los intereses del país y de sus sectores exportadores. Sabemos que el salmón chileno es el más consumido por los estadounidenses, que forma parte de su cadena alimentaria”.

    El segundo mayor

    El sector de la salmonicultura es la segunda industria que más exporta a nivel nacional, solo después de la minería del cobre, que durante los primeros siete meses del año registró US$ 35.605 millones, creciendo 13% frente al año pasado desde US$ 31.484 millones.

    El precio del cobre ha mostrado una expansión importante este año, continuando el valor visto desde el año pasado, principalmente empujado por tensiones en la oferta del metal mientras la demanda solo ha ido en aumento debido a la inteligencia artificial, a los centros de datos y la transición energética.

    En tercer lugar, se ubican los despachos internacionales de litio, que gracias a un notable crecimiento del precio del mineral impulsado por la demanda de las baterías de almacenamiento y las energías renovables, mientras la oferta se encuentra estrecha, han mostrado un aumento cinco veces mayor que el año pasado.

    Este año, entre enero y julio, se han exportado US$ 3.713 millones de litio, compuesto por los tres productos litíferos principales: carbonato, hidróxido y sulfato de litio. El aumento llegó a 180%, respecto del año pasado cuando anotó US$ 1.327 millones.

    Más sobre:SalmónExportaciones de salmónEstados Unidos

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