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    Presidente Kast revive sus críticas a la última encuesta Casen y pone en duda las cifras de pobreza en Chile

    "Fue el mismo Jorge Quiroz el que aclaró que había un error en la medición", dijo el Presidente José Antonio Kast sobre la encuesta Casen de 2022, la previa a la última de 2024.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo

    El presidente José Antonio Kast revivió los cuestionamientos a los resultados de pobreza entregados en la última Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen).

    En 2023, el hoy ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, sostuvo que las cifras sobre el porcentaje de la población que hoy está en situación de pobreza multidimensional se basarían en cálculos erróneos.

    “Para determinar la pobreza, hay que comparar los ingresos con el gasto mínimo de una familia para estar fuera de la pobreza. Y ese gasto no se calcula en la encuesta Casen, se calculó una sola vez, en el año 2013”, dijo Quiroz en entrevista con El Libero. En ese momento, la pobreza multidimensional había bajado a 6,5% y según Quiroz la cifra era de un 11%.

    Luego en la encuesta Casen 2024 se realizó una nueva metodología, luego de convocar a un panel de expertos. Así, la cifra de pobreza se recalculó la de 2022 a 20,5%. En esa misma encuesta la cifra de pobreza ahora fue de 17,3%.

    Ante este contexto, en entrevista con T13 Radio, el presidente Kast revivió la discusión al comentar la situación fiscal de Chile. “En algún momento se dice que la pobreza bajó por el tema de los subsidios. ¿Cuánto tiempo se mantiene el tiempo? Si yo pongo subsidio me sigo endeudando y no le muestro la realidad a las personas”.

    Las personas que no tienden a ser expertas en economía tienden a creer que todo va a estar igual y que va a ir mejorando porque no ven una situación desmejorada en sus finanzas. Hasta que alguien tiene que decirles: Mire, nos endeudamos tanto que ya no somos capaces de pagar todo lo que debemos. Por lo tanto tenemos que sincerarlo”, agregó.

    Además, el Presidente Kast recordó los reparos que planteó Quiroz en su momento. “Fue el mismo Jorge Quiroz el que aclaró que había un error en la medición y que los números que se daban no eran de acuerdo a lo que correspondía, porque los parámetros para medir estaban excluyendo algunos”.

    “Por lo tanto, esa buena noticia que se dio en un minuto de las autoridades de que la pobreza había bajado y que la fórmula para bajarla era con más subsidios duró una semana y después no se habló más de ese tema”, agregó.

    En esa línea, el Presidente Kast dijo que sigue poniendo en duda los resultados de la Casen. “Sí, claro”, dijo el mandatario al ser consultado sobre el tema.

    Según relató La Tercera en su momento, el presidente Kast y el ministro Quiroz se conocieron a partir de los cuestionamientos a la Casen.

    “Recién se conocieron en 2024, por unos estudios que el ingeniero había hecho sobre pobreza y la Casen; que se juntaron a almorzar; que hablaron por más de tres horas y que, desde ahí, construyeron un estrecho vínculo de confianza”, recordaba la nota de La Tercera titulada el “El largo camino de Quiroz que derivó en la megarreforma”.

    Por otro lado, el Presidente Kast descartó que que se vaya a quitar algún subsidio que hoy exista.

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