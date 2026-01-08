SUSCRÍBETE POR $1100
    Casen 2024: Casi 600 mil personas salieron de la pobreza desde 2022 y tasa se ubica en 17,3% con nueva metodología

    Ahora bien, si se hubiera mantenido la misma metodología -que incluye alquiler imputado-, la pobreza habría bajado de 6,5% en 2022 a 4,9% en 2024.

    Carlos AlonsoPor 
    Carlos Alonso
    FOTO PABLO VÁSQUEZ R PABLO VASQUEZ R

    El gobierno entregó las cifras de la Encuesta Casen 2024. En una actividad realizada en la Cineteca del Centro Cultural, la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro y la subsecretaria de Evaluación Social, Paula Poblete, detallaron los cambios metodológicos que incluyó la medición.

    Entre los principales ajustes en pobreza por ingreso se tomó la mayoría de las recomendaciones de la Comisión Asesora para la Actualización de Medición de la Pobreza. Uno de ellos es que se eliminó el uso del alquiler imputado dentro del cálculo de los ingresos y se aplicaron líneas diferenciadas para hogares con arrendatarios y no arrendatarios.

    Asimismo, se consideró una canasta básica de alimentos saludables, la que reduce en 50% la presencia de productos alimenticios ultra procesados. Sin embargo y a diferencia de lo que recomendó la Comisión Asesora, el gobierno decidió utilizar la Encuesta de Presupuesto Familiar 2021-2022 y no la de 2016-2017.

    Con estos cambios, la medición de la pobreza por ingresos fue de 17,3% lo que equivale a 3.478.364 personas, una baja de casi 600 mil personas en relación al 20,5% del 2022.

    Ahora bien, si se hubiera mantenido la misma metodología -que incluye alquiler imputado-, la pobreza habría bajado de 6,5% en 2022 a 4,9% en 2024.

    En caso de la pobreza extrema, la nueva metodología en 2024 sitúa esta tasa en el 6,9%. Aplicada retroactivamente, la estimación también muestra una trayectoria descendente: en 2022 hubiera sido 8,5%; en 2020 14,3% y 9,2% en 2017.

    También se incluyó una nueva variable que es la pobreza severa, a aquellos hogares que enfrentan simultáneamente la pobreza por ingresos y la pobreza multidimensional. Los resultados también muestran una disminución pasando de 7,8% en 2022 al 6,1% en 2024.

    En desarrollo...

