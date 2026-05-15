Alcalde Luksic critica los recortes anunciados en salud y llama al gobierno a “reflexionar”
El alcalde de Huechuraba y presidente de la comisión de Salud de la AChM planteó que, "en lugar de recortar, todos los esfuerzos deberían ir en la dirección de mejorar y fortalecer la Atención Primaria de Salud".
Continúa la molestia de los alcaldes en torno al recorte presupuestario que el gobierno del Presidente José Antonio Kast realizará en el sector de salud. De acuerdo a un decreto ingresado por el Ministerio de Hacienda a la Contraloría, la reducción afectaría varios hospitales del país.
Entre los recintos más afectados se encuentran en Hospital del Salvador, con una reducción de 2 mil 757 millones de pesos; el Hospital de Los Ángeles, con un recorte de 2 mil 706 millones de pesos, y el Hospital Guillermo Grant Benavente (Concepción), con 2 mil 696 millones de pesos.
La situación ha desatado críticas en la oposición, pero también en las filas afines al gobierno.
En ese escenario, a través de redes sociales, el alcalde de Huechuraba y presidente de la comisión de Salud de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), Maximiliano Luksic (Ind.-UDI) criticó la reducción.
“Invitamos al gobierno a reflexionar sobre los recortes anunciados en Salud y las prioridades de Chile”, indicó el jefe comunal.
Junto con ello, señaló que “la atención primaria ya está muy exigida y cada peso menos, es menos y peores atenciones médicas para los chilenos”.
“Los municipios somos la puerta de entrada al sistema de salud, y en lugar de recortar, todos los esfuerzos deberían ir en la dirección de mejorar y fortalecer la APS", indicó.
El alcalde reforzó el llamado: “No podemos dejar a nuestros pacientes a la deriva”.
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