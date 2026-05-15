Alcalde Luksic critica los recortes anunciados en salud y llama al gobierno a “reflexionar”

Continúa la molestia de los alcaldes en torno al recorte presupuestario que el gobierno del Presidente José Antonio Kast realizará en el sector de salud. De acuerdo a un decreto ingresado por el Ministerio de Hacienda a la Contraloría, la reducción afectaría varios hospitales del país.

Entre los recintos más afectados se encuentran en Hospital del Salvador, con una reducción de 2 mil 757 millones de pesos; el Hospital de Los Ángeles, con un recorte de 2 mil 706 millones de pesos, y el Hospital Guillermo Grant Benavente (Concepción), con 2 mil 696 millones de pesos.

La situación ha desatado críticas en la oposición, pero también en las filas afines al gobierno.

En ese escenario, a través de redes sociales, el alcalde de Huechuraba y presidente de la comisión de Salud de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), Maximiliano Luksic (Ind.-UDI) criticó la reducción.

“Invitamos al gobierno a reflexionar sobre los recortes anunciados en Salud y las prioridades de Chile”, indicó el jefe comunal.

Junto con ello, señaló que “la atención primaria ya está muy exigida y cada peso menos, es menos y peores atenciones médicas para los chilenos”.

“Los municipios somos la puerta de entrada al sistema de salud, y en lugar de recortar, todos los esfuerzos deberían ir en la dirección de mejorar y fortalecer la APS", indicó.

El alcalde reforzó el llamado: “No podemos dejar a nuestros pacientes a la deriva”.