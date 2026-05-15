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    Fiscal Barros: “Más de 200 personas en la Región Metropolitana están en prisión preventiva por delitos de secuestro”

    El fiscal también apuntó que “la cantidad de denuncias falsas que ingresan al sistema es inmensa", y que "los gastos en los que incurre el Estado son inmensos en ambos casos”.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    El fiscal regional Metropolitano Sur y líder del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), Héctor Barros, dio a conocer que más de 200 personas en la Región Metropolitana se encuentran actualmente en prisión preventiva por delitos de secuestro vinculados al crimen organizado.

    En conversación con Radio Infinita, el fiscal Barros abordó los secuestros, añadiendo que “la cantidad de denuncias falsas que ingresan al sistema es inmensa y las reales terminan siendo mucho menos de las que ingresan, pero los gastos en los que incurre el Estado son inmensos en ambos casos”.

    En la misma línea, respecto a la cantidad de casos que se han registrado en el último tiempo, Barros sostuvo que “en la medida en que vamos deteniendo junto a las policías, a las distintas organizaciones, o a las distintas células que están operando en nuestro país, lo que empieza a ocurrir es que baja de inmediato por un tiempo el secuestro y el homicidio. Sin embargo, después vuelven a rearticularse, vuelve a subir”

    “Lo que sí nosotros podemos decir es que tenemos más de 200 personas en la Región Metropolitana que están en prisión preventiva por estos delitos de secuestro. Y en delitos de homicidio, también en contexto de crimen organizado, contando los secuestros, son cerca de 600 personas que están privadas de libertad”, agregó.

    En la ocasión, el fiscal además se refirió a como ha cambiado el funcionamiento de estas agrupaciones, señalando que " lo que está ocurriendo es que los grupos organizados están buscando a personas que realmente les produzca dinero el secuestro".

    Asimismo, mencionó que “cuando yo hablo de que el fenómeno se va a expandir, no solo se va a expandir para la zona oriente, se va a expandir para el lado en que ellos vean que pueden sacar mayor cantidad de recursos”.

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