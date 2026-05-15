Investigan presunto secuestro en la comuna de Lampa

Una denuncia por un presunto secuestro se encuentra en desarrollo en la comuna de Lampa, en la Región Metropolitana.

De acuerdo a información a la que accedió La Tercera, se trata de un hombre el cual trabaja en una feria libre de la comuna vendiendo medicamentos y con quien se perdió el contacto durante la tarde del jueves.

Los hechos se habrían registrado en horas de la tarde, cuando le mujer de la víctima recibió un video en donde se ve a su pareja pidiendo ayuda y siendo apuntado por un arma de fuego.

Tras esto, es que habría recibido múltiples mensajes exigiendo el pago de $4.000.000.

Según los antecedentes, la pareja, meses atrás habría recibido mensajes donde les solicitaban un pago a cambio de resguardo por parte de desconocidos.