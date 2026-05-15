Investigan millonario robo en el Museo de Arte Contemporáneo

La tarde de este jueves se reportó el robo de una escultura en el Museo de Arte Contemporáneo, en el centro de Santiago.

La situación fue denunciada por los guardias del recinto, quienes se percataron que faltaba una pieza del artista Felipe Pineda, mientras cerraban el museo.

Según precisaron las autoridades, la pieza robada está avaluada en $2.000.000.

Desde la Fiscalía Centro Norte instruyeron a la Brigada Investigadora de Delitos contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural (Bidema), para que indague lo sucedido.