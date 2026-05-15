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    Alejandro Tabilo se mete en las semifinales del Challenger de Valencia tras un sufrido duelo contra Dusan Lajovic

    El tenista nacional se impuso en tres sets al serbio en la competencia española. Camilo Ugo Carabelli y Miomir Kecmanovic asoman como sus posibles rivales por el paso a la final.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Foto: @tabilo97

    Alejandro Tabilo continúa con buen paso en el Challenger de Valencia. Este viernes el número 35 del ranking ATP consiguió imponerse en tres sets de 4-6, 7-5 y 6-4 al serbio Dusan Lajovic (132°) y se metió en las semifinales de la competencia española.

    En el primer set, fue el chileno el que consiguió marcar la primera diferencia al conseguir un quiebre en el segundo juego del partido. Esta ventaja la sostuvo hasta el séptimo game, instante en el que la raqueta nacional acabó cediendo su saque y, tras la confirmación correspondiente, el duelo quedó igualado 4-4.

    Ahí fue cuando el serbio aprovechó este impulso y tras volver a quebrarle Tabilo en el noveno juego, cerró la primera manga por 6-4.

    El segundo parcial fue algo más complejo para el representante chileno. Si bien llegó a estar 5-1 con la opción de servir para cerrar el set, el europeo sacó a relucir otra vez su juego y consiguió quebrar en los siguientes dos servicios de Jano hasta igualar 5-5.

    Es más, en el 11° juego Tabilo quedó sirviendo 0-40, y se las arregló no solo para conservar su saque en dicha instancia, sino que en el game siguiente concretó un nuevo quiebre que le dio el set por 7-5.

    Ya en la última manga, ambos tenistas tomaron precauciones. A diferencia de los parciales anteriores, el primer punto de quiebre se registró en el noveno juego a favor de Lajovic, aunque el chileno salvó sin mayores complicaciones la situación.

    En el siguiente, llegó el golpe final. Tabilo presionó el juego del balcánico, logrando el quiebre que le dio el triunfo del set por 6-4 y del partido para instalarse en las semifinales de la competencia.

    Ahora, Alejandro Tabilo espera para conocer quién será su rival por el paso a la final. Este saldrá de la llave en la que se enfrentan el argentino Camilo Ugo Carabelli (61°) y el serbio Miomir Kecmanovic (70°).

    Cabe señalar que la raqueta nacional enfrenta este torneo con el objetivo de ser uno de los 32 cabezas de serie en Roland Garros para evitar a los jugadores mejor ubicados en las primeras fases del segundo Grand Slam de la temporada.

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    Más sobre:TenisAlejandro TabiloChallenger de Valencia

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