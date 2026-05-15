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    Precios del petróleo vuelven a subir con fuerza ante falta de avances en cumbre Xi Trump para destrabar Ormuz

    El crudo Brent para entrega en julio subía 2,4%, mientras que el WTI de referencia para Chile supera los US$ 103.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    El presidente chino, Xi Jinping, celebra una ceremonia de bienvenida para el presidente estadounidense, Donald Trump, quien se encuentra de visita de Estado en China, en el exterior del Gran Palacio del Pueblo previo a sus conversaciones, en Beijing, capital de China, el 14 de mayo de 2026. Foto: Xinhua Li Xiang

    Los precios del petróleo vuelven a subir con fuerza en medio de la falta de avances concretos derivados de la cumbre Trump Xi Jinping en Chile para destrabar el estrecho de Ormuz, en la coyuntura de la guerra en Medio Oriente.

    El crudo Brent para entrega en julio subía 2,4% hasta los US$ 108,22 el barril, mientras que el WTI que se cotiza en Nueva York y sirve de referencia para Chile escala 2,79% hasta US$ 103,39 el barril.

    Irán, por su parte, no echa pie atrás en el conflicto. El ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araqchi, afirmó que su país está dispuesto a volver a la lucha, pero también a buscar soluciones diplomáticas.

    Trump, en tanto, afirmó que se le estaba agotando la paciencia con Irán y que había acordado con el presidente chino que no se puede permitir que Irán posea un arma nuclear y que debe reabrir el estrecho de Ormuz.

    “El tono entre Estados Unidos e Irán se ha vuelto una vez más significativamente más beligerante. Aunque el alto el fuego se mantiene, las esperanzas de una rápida reapertura del estrecho de Ormuz se han desvanecido”, señalaron los analistas de Commerzbank, citados por Reuters.

    Según informó un funcionario de la Casa Blanca el jueves, el presidente Xi dejó en claro la oposición de China a la militarización del estrecho y a cualquier intento de cobrar un peaje por su uso.

    El secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, señaló en una entrevista con CNBC que China trabajará de manera discreta para contribuir a la reapertura del estrecho de Ormuz.

    “Está muy en su interés lograr que el estrecho vuelva a abrirse”, afirmó Bessent.

    Petróleo sube en los mercados internacionales. Yoruk Isik

    Trump agregó además que China habría acordado comprar petróleo estadounidense. “Han acordado que quieren comprar petróleo de Estados Unidos; van a ir a Texas, vamos a comenzar a enviar barcos chinos a Texas, a Luisiana y a Alaska”, sostuvo el mandatario en una entrevista pregrabada con Fox News, tras su encuentro con Xi.

    Sin embargo, China no ha confirmado dichas compras de energía. CNBC contactó a las autoridades chinas para obtener un comentario, pero no recibió respuesta antes del cierre de la edición.

    Los mercados siguen atentos a la evolución del conflicto entre Washington y Teherán, luego de que Trump retomara el foco en ese frente tras concluir la cumbre con Xi Jinping.

    Más sobre:Petróleo

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