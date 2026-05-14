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    La crítica visión de Ricardo Hausmann sobre el desarrollo de Chile: “Está tratando de crecer produciendo lo mismo que siempre ha producido”

    El economista y académico de Harvard llamó al país a no compararse con Latinoamérica y mirar a Corea del Sur: “En solo dos productos exportan más que todo Chile”

    David NogalesPor 
    David Nogales

    El economista venezolano y académico de Harvard, Ricardo Hausemann, tiene una opinión más bien crítica de la economía chilena o, más bien, alejada de aquella visión más autocomplaciente sobre el crecimiento que ha alcanzado el país en función de los factores estructurales de su desarrollo.

    “Ustedes son igual que California en todo lo que es minería y agricultura y demás, pero sin Hollywood y sin Silicon Valley, que son las cosas que los seres humanos son capaces de hacer para el mundo”, dijo el experto en conversación con T13Radio.

    Pero más allá de reiterar refirmar esa declaración que generó debate hace algunos días tras su entrevista con El Mercurio, el académico dijo que Chile debe hacer más cosas, más de lo que el país ya sabe hacer y aprender aquello que aún no sabe hacer.

    “Y entonces, si quieres crecer, la pregunta es crecer produciendo qué. Y creo que uno de los problemas de Chile es que está tratando de crecer produciendo lo mismo que siempre ha producido”, afirmó.

    Poco talento

    El economista afirmó en esa línea que Chile ha agregado “pocas cosas” al mundo más allá del cobre y, en menor medida después, el salmón y la palta.

    “A pesar de que Santiago concentra una proporción altísima del talento del país, de Santiago salen pocas cosas al mundo”, afirmó.

    En este punto, y en referencia a California, Housemann dijo que se debe hacer más de lo que ya da la geografía, la tierra y el mundo rural, y apuntar al desarrollo del talento humano que florece en torno a grandes ciudades como Santiago.

    “Y de eso Chile produce muy poco”, sostuvo.

    En su reflexión, el profesor de Harvard dijo que la comparación con los países de Latinoamérica “le hace a Chile sentirse muy bien”, pero que eso no le ayuda a identificar las áreas debe hacer más. En ese punto, llevó la comparación con Corea del Sur.

    “Si tú te pones a ver Corea en chips y en memorias, que son productos novedosos, ahora exporta más que todo Chile, solo en dos rubros, exporta más que todo Chile y son rubros que no existían. Entonces todo su crecimiento viene de cosas que han desarrollado, que son relativamente nuevas y que el mundo está desesperado por comprar más de ellas, pero si no tienes esos motores de crecimiento, es difícil crecer rápido”, afirmó.

    Ricardo Hausmann dijo que Corea del Sur exporta más que todo Chile solo con memorias y chips Tecnología / La Tercera

    En relación a la actividad extractivista, como por ejemplo, el litio, el economista dijo que Chile debe progresar en tecnología e innovaciones que permitan extraerlo de manera eficiente para competir mejor en torno a un insumo clave en el mercado de la electromovilidad.

    “A pesar de que el litio lleva algunos millones de años ahí, creo que recién el año pasado se abrió el centro de investigación del litio, que es un paso en la buena dirección, hay que aplaudirlo, pero te da un poco esta idea de que no pensamos que la tecnología es un elemento central a la hora de pensar en estrategias de crecimiento”, comentó.

    Más sobre:EconomíaDesarrollo

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