En medio de precios históricos, producción de cobre del primer trimestre en Chile alcanzó su punto más bajo en 9 años

La producción minera del país continúa enfrentando desafíos para repuntar, recordando los niveles productivos que se alcanzaron el 2017. Esto, además en un escenario en el que el precio del commodity se mantiene en niveles históricamente altos, lo que en parte s explica por los problemas de ofertas.

Chile produjo en el primer trimestre de este año 1.226.290 toneladas de cobre fino, una caída de 6% frente al mismo periodo de 2025, cuando se elaboraron 1.301.772 toneladas del metal.

Según datos estadísticos del INE, marzo es el mejor mes en lo que va del año, reportando 434.314 toneladas de cobre. Ejercicio que se compara favorablemente considerando que febrero fue notablemente bajo, llegando a 378.264 toneladas de cobre. El alza entre los meses es de 15%.

A nivel histórico, el primer trimestre del 2026 es el más bajo en 9 años, ya que desde 2017 que no se veían estos niveles de producción en el país, año en se elaboraron 1.206.983 toneladas del metal rojo.

Ese año es recordado por la huelga de Escondida que duró 44 días y que, incluso, afectó el crecimiento del PIB, que creció entre 0,5 y 0,6 puntos porcentuales menos debido a la paralización.

El año pasado la producción de cobre de Chile, que alcanzó las 5,4 millones de toneladas, representó la cuarta parte de todo el metal producido en el mundo, seguido por República Democrática del Congo y Perú.

Cochilco estima para este año una producción de 5,6 millones de toneladas, y para el 2027, un importante crecimiento hacia las 5,9 millones de toneladas. La agencia calcula que recién el 2033 el país superará las 6 millones de toneladas de cobre.

Los niveles productivos se dan en medio fabulosos precios para el metal estos últimos meses, retomando esta semana nuevos máximos históricos. Ese trimestre de 2026 fue 38% mejor que el año pasado en materia de precios, registrando un promedio de US$ 5,82 la libra, cuando el 2025 promediaba US$ 4,23 la libra.

Pero el cobre no ha detenido su escalada en los mercados internacionales. En su cuarta jornada consecutiva al alza, la principal exportación de Chile alcanzó este miércoles un nuevo máximo histórico llegando a transarse por US$ 6,39 /lb en la Bolsa de Metales de Londres. La cifra representa un alza de 1,62% con respecto al día anterior, acumulando en el año un salto de 12,7% .

El precio contado a tres meses, por su parte, llegó a los US$ 6,41 /lb, un alza de 1,45% respecto a la variación pasada.

Por mina

Las grandes minas del país no aumentaron su producción este trimestre. La producción de Escondida de BHP, el yacimiento más grande del mundo, cayó 9% el primer trimestre, alcanzando 311 mil toneladas en el tramo, según Cochilco.

En tanto, la producción de Codelco atribuible disminuyó 8% y reportó 300 mil toneladas en el primer cuarto de 2026. La producción propia de la estatal, sin contar las participaciones que tiene en otras minas, llegó a las 272 mil toneladas, una caída igual de 8%.

La división El Teniente tuvo la caída productiva más fuerte, disminuyendo 26%, con 59 mil toneladas de cobre en el periodo, cuando a la misma fecha del año pasado esta faena elaboró 80 mil toneladas.

El Teniente fue afectado el año pasado por un derrumbe que cobró la vida de seis trabajadores. Desde entonces, la división ha emprendido un proceso paulatino para operar a su máxima capacidad.

Por otro lado, Collahuasi -propiedad de Anglo American plc (44%) y Glencore (44%)- aumentó su producción 10%, pasando de producir 80 mil toneladas en el primer cuarto del año pasado, a 88 mil toneladas este año.

La mina Los Pelambres de Antofagasta Minerals presentó una caída de 5%, reportando una producción este trimestre 70 mil toneladas de cobre.

Oro y plata en récord

No obstante el desempeño del metal rojo, los subproductos de la minería del cobre, el oro y la plata, presentaron resultados positivos en el periodo analizado.

El oro reportó una producción de 12.660 kilogramos de metal fino durante el primer cuarto del año, alcanzando su mejor trimestre desde 2013, cuando se produjeron 12.948 kilogramos, según datos de Cochilco.

Es un incremento de 30% frente al mismo lapso de 2025, cuando el país produjo 9.768 kilogramos de oro.

La producción de plata alcanzó los 357.468 kilos en el trimestre de este año, el mejor arranque desde 2016. Comparado con el igual lapso de 2025, representa un alza de 22%.

El escenario de precios para ambos metales ha experimentado un crecimiento importante. El oro, en particular, registró US$ 4.863 la onza durante el primer trimestre de este año, lo que refleja un alza de 75% al mismo periodo de 2025.

El incremento ha sido mayor para el caso de la plata, que ha visto un crecimiento de 166% trimestre contra trimestre: si el año pasado promedió US$ 31,272 la onza, este año llegó en el primer cuarto a US$ 83,181 la onza.

“Esta es una industria que está golpeada”

El CEO de GEM, Juan Ignacio Guzmán, explica que la caída de producción en el país se debe a un recurso más maduro, caída de leyes y aumento de costos.

Aunque también, advierte, “no hemos realizado todas las inversiones a costo razonable que deberíamos haber hecho los últimos años, producto de la permisología, las exigencias sociales y ambientales, pero también, los mayores impuestos que esta industria ha tenido que pagar en los últimos 20 años”.

Guzmán examina que “esta es una industria que está golpeada, y no es de extrañar que el royalty, que es un impuesto a la producción, en definitiva, golpee la producción. Este es el resultado de lo que vimos en las leyes anteriores. Creo que lo sorprendente hubiera sido que, teniendo royalty y habiendo elevado el royalty, hubiéramos podido producir más”.