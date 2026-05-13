Millicom transparenta las primeras cifras desde la toma de control de Telefónica en Chile: redujo su dotación en 35%

Este martes Millicom global presentó sus resultados financieros del primer trimestre, abordando su desempeño en los 9 países de América Latina en los que tiene presencia: Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Uruguay y Paraguay.

Millicom ingresó al país en febrero de este 2026, en la mitad del trimestre, cuando tomó el control de las operaciones en Telefónica en Chile. La empresa se encontraba en una mala situación financiera, con años acumulando pérdidas. Desde entonces se han dedicado a aplicar el playbook de Millicom para poder rentabilizar las operaciones rápidamente.

En la presentación de los resultados apuntaron a que se redujo cerca de un 35% de la dotación en Chile. Según la memoria anual de Telefónica, al cierre del 2025 el personal alcanzaba 3.236 empleados, por lo que se despidieron cerca de 1.130 personas. Eso ha implicado hasta abril un costo por indemnizaciones tanto de retiros voluntarios como de despidos de aproximadamente US$21 millones.

“También tomamos pasos iniciales para mejorar la estructura capital, incluyendo una reducción de US$85 millones de deudas, la cual ha bajado el ratio aproximadamente 0,4 veces (el ebitda)“, expuso el CEO de Millicom, Marcelo Benítez.

Tal como habían anunciado, para poder generar mayor eficiencia en las operaciones, Millicom simplificó la oferta comercial de Movistar.

“Lanzamos nuestro plan de mejora de la red móvil optimizando los niveles de frecuencia, ofreciendo mejoras rápidas en la cobertura y la calidad de servicio. También identificamos espacios blancos regionales claves y estamos comprometidos a aumentar nuestra presencia de comercio físico en esas áreas”, dijo Benítez.

El compromiso de Millicom respecto a esto último es abrir 50 tiendas adicionales.

“Durante los primeros dos meses, el negocio generó un flujo de caja positivo antes de la reestructuración de los precios. Por lo tanto, estamos optimistas de que Chile logrará su objetivo hacia final de año de tener un flujo de caja neutro”.

Esto, sumado a los US$200 millones de ingresos generados entre febrero y marzo, “es un tremendo resultado para una operación que estaba perdiendo US$500 mil por día cuando nos entregaron las llaves”, dijo Bart Vanhaeren, CFO de la empresa.

Pese a estos aspectos positivos, las utilidades de los joint ventures de Millicom tuvieron un resultado negativo, con pérdidas de US$13 millones, “lo que refleja principalmente nuestra participación en las pérdidas de nuestra empresa asociada en Chile, compensada parcialmente por nuestra participación en los beneficios de la empresa conjunta de Honduras”.