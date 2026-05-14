La coalición de gobierno de Israel presenta un proyecto de ley para disolver la Knesset y convocar elecciones

La coalición de gobierno de Israel presentó este miércoles un proyecto de ley para disolver la Knesset -el parlamento unicameral- y convocar elecciones en cinco meses, un día después de que varios partidos de la oposición dieran un paso similar ante el bloqueo de la legislación que exime a miembros de la comunidad ultraortodoxa haredi del servicio militar.

El presidente de la bancada gubernamental en la Cámara y diputado del Likud, Ofir Katz, fue el encargado de presentar esta iniciativa en un intento por controlar el calendario electoral, si bien se espera que la votación del proyecto tenga lugar la próxima semana, según recogen The Times of Israel y el portal de noticias Ynet.

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Coalition’s chair Ofir Katz (Likud), has submitted a bill to dissolve the 25th Knesset together with all coalition faction leaders. Elections are rolling. It means that they will not wait until October 27th, but will hold it earlier (Sept 1st… pic.twitter.com/3JY2khFoBz — ‏Tal Schneider טל שניידר تال شنايدر (@talschneider) May 13, 2026

Los partidos opositores Yesh Atid, liderado por Yair Lapid, y Los Demócratas, de Yair Golan, presentaron este martes sendos proyectos de ley para adelantar las elecciones parlamentarias, programadas para el mes de octubre.

Esto se produce después de que el líder de la facción de Degel HaTorá, el rabino Dov Lando, se mostrara a favor de disolver el Parlamento israelí.

“Ya no confiamos en (Benjamin) Netanyahu. De ahora en adelante, solo haremos lo mejor para el judaísmo haredí y el mundo de las yeshivás. Debemos disolver la Knesset cuanto antes. Para nosotros, el concepto de bloque ya no existe” , afirmó Londo.

De igual forma, la facción Agudat Yisrael -que pertenece a Judaísmo Unido de la Torá y está compuesta por tres diputados- apoyó dicha iniciativa después de que Netanyahu, el premier israelí, confirmase la pasada semana a los diputados ultraortodoxos que no cuenta con los votos necesarios para aprobar la controvertida legislación.

El gobierno de Netanyahu, que ya perdió el apoyo de Judaísmo Unido de la Torá en su coalición de derechas en julio de 2025 precisamente a raíz de la misma medida, afronta de esta manera una nueva crisis interna.

El jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, Eyal Zamir, advirtió recientemente en una comisión de Relaciones Exteriores y Defensa de la Knesset que, sin el reclutamiento de los ultraortodoxos, la autoridad castrense podría colapsar ante la falta de medios disponibles por los múltiples frentes bélicos que afronta Israel en la región.