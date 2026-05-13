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    Paula

    Crema de betarragas y manzanas

    Una receta suave y de color intenso, perfecta para acompañar los fríos días de mayo.

    Por 
    Paula Cocina

    Receta para 5 personas.

    Ingredientes:

    3 betarragas pequeñas (o 2 grandes) cortadas en cubos.

    1 manzana verde cortada en cubos.

    ½ cebolla cortada en trozos.

    3 tazas de caldo de verduras.

    ½ taza de vino tinto.

    2 hojas de laurel.

    Sal, pimienta y aceite de oliva a gusto.

    1 yogur natural para servir.

    Preparación:

    1. Dorar, en una olla con un poco de aceite de oliva, la cebolla.

    2. Agregar la manzana, las betarragas, el vino tinto, las hojas de laurel y el caldo de verduras.

    3. Cocinar durante 40 minutos, a fuego medio, o hasta que todas las verduras estén cocidas.

    4. Dejar entibiar y licuar en una procesadora.

    5. Salpimentar, volver a calentar y servir adornada con yogur natural.

    Más sobre:La receta de la semanaPaula Cocinarecetacocina

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