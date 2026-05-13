Crema de betarragas y manzanas
Una receta suave y de color intenso, perfecta para acompañar los fríos días de mayo.
Receta para 5 personas.
Ingredientes:
3 betarragas pequeñas (o 2 grandes) cortadas en cubos.
1 manzana verde cortada en cubos.
½ cebolla cortada en trozos.
3 tazas de caldo de verduras.
½ taza de vino tinto.
2 hojas de laurel.
Sal, pimienta y aceite de oliva a gusto.
1 yogur natural para servir.
Preparación:
1. Dorar, en una olla con un poco de aceite de oliva, la cebolla.
2. Agregar la manzana, las betarragas, el vino tinto, las hojas de laurel y el caldo de verduras.
3. Cocinar durante 40 minutos, a fuego medio, o hasta que todas las verduras estén cocidas.
4. Dejar entibiar y licuar en una procesadora.
5. Salpimentar, volver a calentar y servir adornada con yogur natural.
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