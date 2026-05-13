Crema de betarragas y manzanas

Receta para 5 personas.

Ingredientes:

3 betarragas pequeñas (o 2 grandes) cortadas en cubos.

1 manzana verde cortada en cubos.

½ cebolla cortada en trozos.

3 tazas de caldo de verduras.

½ taza de vino tinto.

2 hojas de laurel.

Sal, pimienta y aceite de oliva a gusto.

1 yogur natural para servir.

Preparación:

1. Dorar, en una olla con un poco de aceite de oliva, la cebolla.

2. Agregar la manzana, las betarragas, el vino tinto, las hojas de laurel y el caldo de verduras.

3. Cocinar durante 40 minutos, a fuego medio, o hasta que todas las verduras estén cocidas.

4. Dejar entibiar y licuar en una procesadora.

5. Salpimentar, volver a calentar y servir adornada con yogur natural.