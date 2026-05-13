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    El sorpresivo cambio de postura del COI sobre los Juegos Olímpicos de la Juventud que pone en alerta a Chile

    La presidenta de la entidad anunció una pausa en la evaluación de las candidaturas, donde la postulación nacional se encuentra entre las tres finalistas.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Chile oficializó su candidatura para recibir los Juegos olímpicos de la Juventud 2030 en marzo pasado. DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    Los Juegos Olímpicos de la Juventud viven un momento clave en su composición. Así lo ha hecho saber la presidenta del Comité Olímpico Internacional Kirsty Coventry, quien anunció una reformulación de los objetivos de la cita. La decisión afecta directamente a Chile, que es uno de los tres países finalistas para la edición de 2030.

    “Necesitamos hacer una pausa y reflexionar seriamente sobre el propósito de los Juegos Olímpicos de la Juventud. Nos dimos cuenta de que en todo el Movimiento Olímpico existe una gran falta de cohesión. No hay una visión clara que defina el propósito de los Juegos”, lanzó la timonel zimbabuense.

    “Sentimos que era el momento adecuado, en lugar de otorgar futuras sedes para los Juegos de la Juventud, para analizar qué queremos que represente este evento para nosotros, cómo queremos que se desarrolle y cómo queremos conectar de verdad con el público joven de todo el mundo”, explicó.

    Por su parte, Christian Klaue, director de Comunicación Corporativa y Asuntos Públicos del COI, publicó en redes sociales que la iniciativa buscaba “conectar con los jóvenes de todo el mundo y asegurar que el Movimiento Olímpico tenga una visión sólida y unificada para inspirar e involucrar a la juventud mundial en el deporte”.

    Esta determinación tuvo una repercusión directa en el país, pues por estos días estaba programada una visita técnica de las autoridades internacionales a Santiago para evaluar los avances de la candidatura. Uno de los últimos pasos antes de anunciar qué ciudad será la que albergue el megaevento de cuatro años más.

    La respuesta del Estado

    “El Comité Olímpico Internacional ha comunicado al Comité Olimpico de Chile que, en el marco del proceso de reflexión ‘Fit for the Future’ y con el objetivo de perfeccionar el formato y las implicancias de los Juegos Olímpicos de la Juventud, ha decidido aplazar la visita de su ‘Grupo de Trabajo’ a Santiago”, informó la entidad presidida por Miguel Ángel Mujica.

    “Una vez que nos sean informados los nuevos plazos del proceso de postulación, estos serán dados a conocer a la opinión pública. De momento, seguiremos trabajando de manera seria y comprometida, tal como lo hemos hecho durante más de un año por este sueño olímpico”, añadió.

    El COCh ya había presentado un completo dossier con todos los detalles para organizar el evento, incluidas las posibles sedes y subsedes, la ubicación de la Villa Olímpica y el establecimiento de villas satélites, transformándola en una de las candidaturas fuertes en una disputa donde compite con Asunción y Bangkok.

    La ministra del Deporte Natalia Duco también se manifestó optimista sobre el futuro de la candidatura. “Seguimos fuertes con nuestra postulación, creyendo que es una oportunidad de transformación del deporte escolar, es una posibilidad hermosa para Chile para traer el deporte a una edad tan importante para el país. La decisión escapa a nuestras posibilidades; lo que sí depende de nosotros es que seguimos postulando con mucha fuerza”, expresó.

    Más sobre:Juegos Olímpicos de la JuventudCOIKirsty CoventryMiguel Ángel MujicaNatalia DucoSantiagoAsunciónBangkok

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