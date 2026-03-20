“Estos serán los mejores Juegos Olímpicos de la Juventud”: el espaldarazo del Presidente Kast a la postulación de Chile

Este viernes el Presidente José Antonio Kast junto a la ministra del Deporte, Natalia Duco, dieron a conocer la oficialización de la postulación de Santiago como sede de los próximos Juegos Olímpicos de la Juventud 2030.

En la instancia, las autoridades indicaron que la propuesta de Chile como país anfitrión buscará aprovechar la infraestructura existente y con ello impulsar medidas que combatan el sedentarismo y promuevan el desarrollo de actividad física, la generación de empleo y turismo.

Para ello se busca incrementar la participación deportiva juvenil, mejorar el acceso a actividades en todo el país y asegurar el uso sostenido de la infraestructura.

La organización del evento también fortalecería la política deportiva nacional, maximizando inversiones ya realizadas en 2023 por los Juegos Panamericanos de Santiago y así posicionar a Chile como una sede confiable de grandes eventos.

Así mismo, se espera que estos Juegos representen una oportunidad para fortalecer la cohesión social, reactivando el sentido de unidad que se ha manifestado en eventos anteriores.

Cabe señalar que además de Santiago, los otros candidatos para quedarse con la sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud son Asunción (Paraguay) y Bangkok (Tailandia).

De todas formas Santiago es favorita frente a las otras ciudades, ya que Asunción es sede de los Juegos Panamericanos de 2031 y es poco probable que pueda sostener dos eventos de gran envergadura, mientras que Bangkok tiene como gran contra las tensiones fronterizas entre Tailandia y Camboya, que desencadenaron en un conflicto bélico en 2025.

Durante el anuncio, el Presidente José Antonio Kast señaló que “damos esta noticia en un momento que es exigente para el país. Estas son decisiones que se toman en base a la coyuntura. Es una decisión que se toma hacia el futuro, pensando en las nuevas generaciones. En lo que chile tiene por delante. Estamos proyectando al año 2030”.

“Gracias Natalia (Duco) por ese empuje, por esa fuerza. En cada dificultad ella dice no, esa es una oportunidad. Y debo decir que como equipo han logrado cosas increíbles. Estoy seguro de que estos serán los mejores Juegos Olímpicos de la Juventud que el mundo podrá ver desde Chile”, complementó el mandatario.

A su vez, la ministra Duco aseguró que “es un día muy especial. La gran noticia que anunciamos es que hoy se ratifica la postulación a los Juegos Olímpicos de la Juventud. Es una noticia que trabajamos con mucha fuerza, con convicción y amor. El deporte puede transformar a los chilenos, en especial por la categoría que tienen estos Juegos.

“Vamos a utilizar estos juegos como un programa y una política nacional para transformar esta generación”, apuntó.

Por su parte, Miguel Ángel Mujica, presidente del Comité Olímpico Chileno, expresó que “postulamos a los Juegos Olímpicos de la Juventud 2030 y quiero agradecer al Presidente, porque nos ha respaldado. La convicción que ha tenido y el inmenso trabajo que ha hecho Natalia, se lo agradezco a nombre del deporte chileno. El deporte chileno tuvo un antes y un después de los Panamericanos 2023 y va a haber un antes y un después después de estos Juegos”.