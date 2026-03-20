Fernando Gago ya está en Santiago. El técnico argentino arribó este viernes para transformarse en el nuevo técnico de Universidad de Chile. El acuerdo con la dirigencia estudiantil está cerrado. En las próximas horas se producirá el trámite final: la firma del contrato que unirá formalmente a las partes.

El trasandino fue recibido por Manuel Mayo, el gerente deportivo de los estudiantiles. Avanzó a paso rápido en su salida del aeropuerto internacional de Pudahuel. "Muchas gracias por estar acá. Todavía no tengo nada firmado. Una vez que tenga todo firmado hablaremos más tranquilos“, se excusó frente a los requerimientos de los medios de comunicación que le esperaban.

Fernando Gago llega a Chile para firmar por la U

La única expresión futbolística que tuvo el exvolante de Boca Juniors, el Real Madrid y Vélez Sarfield fue respecto de su conocimiento de los azules. “Mucho”, dijo, intentando dar cuenta de que conoce plenamente al plantel estudiantil, la realidad que atraviesa y a sus principales figuras.

Gago ya tiene un entendimiento con la dirigencia. La propuesta que aceptó contempla un vínculo hasta diciembre de 2027, con una remuneración cercana a los US$ 1,5 millones. Una cifra muy por encima de los 640 mil dólares que recibía Paqui Meneghini al mando de los azules.

Fernando Gago ya está en Chile para firmar con la U pic.twitter.com/aRAFWZy7ay — rincondelbulla (@rincondelbulla) March 20, 2026

El argentino llegará junto a su cuerpo técnico, donde destacan Fabricio Coloccini como ayudante de campo y Roberto Luzzi en la preparación física. Este último fue uno de los puntos considerados en la búsqueda, en un plantel que arrastra varias lesiones. Una de las cualidades del trabajo del entrenador fue la preocupación extrema por la condición física de los futbolistas, a los que solía someter a permanentes controles de peso.

Pintita se estrenará en la banca estudiantil en el duelo ante Unión La Calera, este martes, por la segunda fecha de la Copa de la Liga. El paso por la banca azul será el sexto que contemple su trayectoria, después d Aldosivi, Racing, Guadalajara, Boca Juniors y Necaxa.