Posesión, obsesivo por el peso y polémicas con futbolistas chilenos: quién es Fernando Gago, el nuevo DT de la U

“Fue un gran jugador, todos lo conocemos como fue como jugador. Como entrenador, no sé mucho. Prefiero no referirme tanto al tema como entrenador, pero fue un jugador que tuvo mucha experiencia, compitió a gran nivel muchos años”. Esto declaró Maximiliano Guerrero en la rueda de prensa del miércoles en el CDA, al ser consultado sobre la opción de que Fernando Gago asuma como el nuevo técnico de Universidad de Chile. El exfutbolista y seleccionado argentino es el elegido por el directorio de la concesionaria para que asuma la banca que dejó Francisco Meneghini.

A los 39 años, el exmediocampista de Boca Juniors y del Real Madrid, medallista de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, quien destacara por su juego prolijo en el centro de la cancha y que las lesiones terminaron por acabar con su carrera, está ad portas de iniciar una nueva etapa en su carrera como entrenador. Manuel Mayo, gerente deportivo, fue facultado de manera unánime para negociar y cerrar el arribo como nuevo inquilino de la banca laica.

Gago tendrá en Chile su sexta experiencia como entrenador. Todo comenzó en Aldosivi, de Mar del Plata, en 2021. De inmediato comenzó a llamar la atención por la propuesta futbolística ofensiva y de buen trato de pelota. Eso le permitió dar el salto hacia Racing, en ese mismo año. En Avellaneda tuvo su etapa más extensa y exitosa: entre octubre de 2021, a septiembre de 2023. Con la Academia ganó los únicos títulos que tiene como DT: Trofeo de Campeones y Supercopa Internacional (ambos en 2022).

Su primera pasada por México tuvo un final abrupto, porque dejó el proyecto en Chivas de Guadalajara (2024) cuando Boca Juniors tocó su puerta. Su estadía en La Bombonera duró 191 días. Si bien las estadísticas generales fueron positivas (17 triunfos en 30 partidos), tuvo caídas significativas. La eliminación de la fase 2 de la Copa Libertadores 2025, ante Alianza Lima, como local, marcó a fuego la era Gago en Boca. Finalmente, fue despedido luego de caer en un Superclásico ante River, en el Monumental, donde se le cuestionó su planteo táctico.

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La experiencia más reciente del argentino fue en Necaxa, la que fue breve y de escasos resultados. Duró menos de seis meses. En su único torneo local, fue 13º en el Apertura ’25 con 17 puntos en 17 partidos. Registró un 33,3% de rendimiento (cuatro triunfos, cinco empates y ocho derrotas).

Estilo de juego y la balanza

Cuando firmó su renovación en Racing, hace cuatro años, Fernando Gago dijo lo siguiente: “Para mí es muy importante creer en un proyecto. Entiendo que muchas veces en el fútbol los proyectos se basan en los resultados y también importa la forma de llegar al resultado”. Es una declaración de intenciones del DT: tener un sello distintivo a la hora de plasmar una idea futbolística. A Gago no solo le importa ganar. También cómo ganar.

‘Pintita’ busca darle valor a la posesión de balón. “Esto se ve reflejado en la determinación y rapidez con que sus jugadores buscan recuperarlo de manera inmediata, tanto en el momento posterior a la pérdida como después de un reinicio de juego con una presión alta y agresiva”, indica un análisis realizado por The Coaches Voice, respecto a su Racing. Su dibujo predilecto es el 4-3-3, buscando ensanchar la cancha, con laterales y punteros.

Es recurrente que los equipos de Gago sumen a ambos laterales en funciones ofensivas al mismo tiempo. Por lo mismo, el sostén defensivo en el caso de una pérdida de balón recae en la pareja de centrales y en el volante que tenga el rol de eje. Viendo sus experiencias anteriores, tampoco es un técnico que se adapte tanto a las características del rival, sino que apunta a mantener una forma más allá del adversario. Cabe recordar que la U no tiene torneos internacionales en el año.

A Gago le gusta el juego de posición, dándole protagonismo a la tenencia del balón y al salir jugando desde atrás, donde la amplitud es una de sus bases. Ya se prevé un cambio respecto a la U de Paqui Meneghini, donde insistió en la línea de tres y no utilizaba extremos, privilegiando el doble 9 (Vargas y Lucero) más un creador (Assadi o Altamirano). El plantel actual de los azules no cuenta con un puntero izquierdo, salvo por la eventual presencia del juvenil Ignacio Vásquez, mientras que cuenta con tres centrodelanteros (Vargas, Lucero y Rivero) para, nominalmente, un lugar.

Los métodos de Gago no solo se remiten al rectángulo de pasto. Tiene fama de ser un técnico exigente desde lo físico y con reglas estrictas para controlar el peso de sus futbolistas. “El que no esté en peso, no juega”. Así era su estilo en Boca. Fue en su paso por Real Madrid donde conoció el riguroso sistema de pesaje que implementaba el italiano Fabio Capello. En Racing, dos casos conocidos de jugadores que quedaron afuera por sobrepeso fueron Edwin Cardona y Emiliano Vecchio. Gary Medel también debió lidiar con aquello durante su última etapa con los xeneizes.

El conflicto con Medel

“Para jugar al fútbol de alto rendimiento aprendí que si tu no estás bien del todo físicamente, mentalmente y futbolísticamente es muy difícil rendir”, ha explicado el estratega. En ese contexto, Medel quedó en desventaja. Gago lo alineó en apenas dos partidos y acumuló 41 minutos, sin titularidades. La prensa argentina indicó que su condición física lo mantenía “un escalón abajo” respecto del resto del plantel.

El DT tomó la decisión de marginar al Pitbull de los entrenamientos en el tramo final de la temporada, obligándolo a trabajar de forma diferenciada. La medida profundizó la distancia entre ambos. El punto de inflexión se produjo en una conversación entre ambos. La prensa transandina reveló que el defensor le planteó a Gago su incomodidad con el rol asignado: “Si voy a concentrar para no jugar, me quedo en mi casa”. La respuesta del entrenador fue no considerarlo para el cierre del campeonato.

Semanas más tarde se conocieron opiniones personales de Medel sobre el entrenador. El exfutbolista Waldo Ponce, cercano al actual jugador de la UC, reveló una conversación en el exseleccionado chileno calificó a Gago como “un hombre un poco raro”.

Tras la salida del volante, meses después protagonizó una polémica con Carlos Palacios, en ese momento por motivos disciplinarios, cuando decidió castigar al chileno tras ausentarse de un entrenamiento. “Acá hay normas desde principio de año que los jugadores tienen muy claras. Carlos faltó a un entrenamiento, los motivos quedan puertas adentro y decidí no convocarlo”, lanzó en aquella oportunidad.

La balanza no se negocia para un estratega que está ad portas de cruzar la cordillera y ponerse el buzo de la U.