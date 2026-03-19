“Un hombre raro”: la opinión de Gary Medel y los detalles de su conflicto con Fernando Gago, el nuevo técnico de la U.

El paso de Gary Medel por Boca Juniors terminó con una salida anticipada y una relación deteriorada con el entrenador Fernando Gago. En el cierre de su ciclo, el volante chileno perdió espacio, fue apartado del plantel y protagonizó un conflicto directo con el técnico, quien asumirá como DT de Universidad de Chile.

A mediados de 2024, la llegada de Gago al banco xeneize implicó cambios en la dinámica interna del plantel. Entre ellos, la implementación de controles físicos estrictos, con énfasis en el peso de los jugadores. Algo que el estratega transandino acostumbra a hacer en esus equipos.

“El que no esté en peso, no juega” fue el criterio aplicado, en línea con un sistema que el exvolante conoció durante su etapa como futbolista en Europa. El propio Gago explicó el enfoque: “Para jugar al fútbol de alto rendimiento aprendí que si tu no estás bien del todo físicamente, mentalmente y futbolísticamente es muy difícil rendir”.

En ese contexto, Medel quedó en desventaja. Tras una lesión y con poca continuidad, el chileno no logró consolidarse en el equipo. Apenas sumó minutos: fue utilizado en dos partidos y acumuló 41 minutos en la cancha, sin titularidades. Además, la prensa argentina indicó que su condición física lo mantenía “un escalón abajo” respecto del resto del plantel.

La pérdida de protagonismo derivó en un quiebre con el entrenador. Según información del medio Olé, Gago tomó la decisión de marginar a Medel de los entrenamientos en el tramo final de la temporada, obligándolo a trabajar de forma diferenciada. La medida profundizó la distancia entre ambos.

El punto de inflexión se produjo en una conversación directa entre jugador y técnico. De acuerdo con el citado diario, el defensor le planteó a Gago su incomodidad con el rol asignado: “Si voy a concentrar para no jugar, me quedo en mi casa”. La respuesta del entrenador fue no considerarlo para el cierre del campeonato.

La opinión del Pitbull

En paralelo, también se conocieron opiniones personales de Medel sobre el entrenador. El exfutbolista Waldo Ponce, cercano al jugador, reveló una conversación en la que el actual jugador de la UC calificó a Gago como “un hombre un poco raro”, en línea con la percepción que ya le había transmitido previamente.

El desgaste en la relación coincidió con la decisión de Boca Juniors de no contar con el chileno para la siguiente temporada. El club optó por facilitar su salida antes del término de su contrato, que se extendía hasta fines de 2025. Tras eso volvió a Universidad Católica, donde ha sido titular.