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    La reacción de la prensa argentina a la llegada de Fernando Gago a la banca de la U

    El directorio de Azul Azul aprobó la contratación del extécnico de Boca Juniors con un contrato hasta 2027.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.

    Universidad de Chile ha comenzado las negociaciones para encontrar al reemplazante de Francisco Meneghini en el banco. Este miércoles el directorio de Azul Azul decidió ir por Fernando Gago con la idea de que arribe con un contrato hasta diciembre de 2027 a cambio de US$ 1,5 millones.

    Esta definición hizo eco en la prensa argentina. TyC Sports, por ejemplo destacó que “Gago es el nuevo DT de un gigante de Sudamérica”.

    En el interior de la nota agregaron que “la Universidad de Chile encontró a su nuevo entrenador y tiene apellido conocido en el fútbol sudamericano. Fernando Gago, ex técnico de Boca, Racing, Aldosivi, Chivas y Necaxa de México, se convierte en el sucesor de Francisco Meneghini al frente de los Azules. En las próximas horas viajará a Santiago para firmar su contrato, que lo ligará al club hasta diciembre de 2027”.

    “Gago llega para reemplazar a Meneghini, también argentino y ex colaborador de Marcelo Bielsa, quien fue despedido tras un paso fugaz por el cargo. El DT había sido oficializado a fines de 2025 y apenas alcanzó a dirigir siete partidos: una victoria, cuatro empates y dos derrotas. Un balance insuficiente para las expectativas del club, que decidió no darle más tiempo y aceleró la búsqueda de un nuevo conductor”, añadieron.

    “El panorama que encontrará el ex volante de la Selección Argentina no es sencillo. La U se ubica octava en la tabla del campeonato local y ya sufrió un golpe importante en este 2026: quedó fuera de la fase de grupos de la Copa Sudamericana al perder la clasificación ante Palestino. Dos frentes complicados que Pintita deberá recomponer desde su llegada”, complementaron.

    A su vez, la versión transandina de Bolavip enfatizó que “Fernando Gago es nuevo entrenador de la Universidad de Chile

    “Tras cuatro meses sin trabajo desde su paso por Necaxa de México, el entrenador argentino Fernando Gago tendrá un nuevo desafío en su carrera, debido a que llegó a un acuerdo para convertirse en el nuevo DT de Universidad de Chile, uno de los clubes más importantes del país trasandino”, continuaron.

    “Con el claro objetivo de tener un buen año a nivel doméstico, el conjunto trasandino busca que Gago sea quien encabece el nuevo proyecto futbolístico, ya que el equipo quedó eliminado en la fase previa de la Copa Conmebol Sudamericana, por lo que no tendrá competencias internacionales”, enfatizaron del otro lado de la cordillera.

    Por su lado, Olé informó: “Tras su fructífero paso por Racing, la carrera como DT de Fernando Gago lleva un tiempo tratando de encontrar el rumbo adecuado; y quizás está sea su oportunidad. Tras unos meses de parate después de su último paso por México, Pintita tomará las riendas de un importante equipo de Sudamérica”.

    ¿De qué equipo se trata? La U de Chile. El conjunto trasandino lleva algunos años lejos de sus épocas de máximo esplendor y ahora, tras la salida del argentino Francisco Meneghini -que duró apenas siete partidos- los azules apostaron por el ex deté de Boca para cambiarle la cara al equipo”, sumaron.

    “Según trascendió, Pintita firmará con el equipo laico hasta finales de 2027, tiempo que esperará que no sea cortado de forma abrupta como el del ex ayudante de Marcelo Bielsa”, cerraron.

    Más sobre:FútbolUniversidad de ChileFernando GagoLa U

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