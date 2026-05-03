Motorola renueva sus plegables en Chile: claves del nuevo razr 70 ultra y el debut del razr fold

El anuncio de Motorola sobre su nueva generación de dispositivos plegables marca un punto de inflexión interesante en un mercado que ya no solo busca el efecto “wow” del doblez, sino una madurez técnica que justifique su elevado precio.

Con el lanzamiento de los nuevos motorola razr 70 ultra, razr 70 y el debut del razr fold, la marca propiedad de Lenovo intenta cubrir todos los frentes : desde el diseño compacto hasta la productividad de gran formato.

Aquí analizamos las claves de esta nueva familia que llega a Chile en unos días más.

Razr Fold: el salto a la productividad

Motorola renueva sus plegables en Chile: claves del nuevo razr 70 ultra y el debut del razr fold Alejandro Jofré / La Tercera

Anunciado en el Lenovo Tech World, la gran sorpresa es el motorola razr fold, que abandona el formato “pocket” tradicional para adoptar el estilo libro. Es un movimiento clave para competir en el segmento de productividad. Con una pantalla externa de 6,6 pulgadas y una interna que se expande hasta las 8,1 pulgadas con resolución 2K , el dispositivo busca posicionarse como una herramienta multitarea.

Destaca su sistema de cámaras , que ha obtenido la certificación DXOMARK Gold Label, apoyado en un sensor principal Sony LYTIA 828 de 50 MP y un teleobjetivo periscópico de 50 MP con zoom óptico de 3x (y hasta 100x digital). Es, sobre el papel, el plegable más ambicioso de la marca hasta la fecha.

Razr 70 Ultra: refinando la gama alta

Motorola renueva sus plegables en Chile: claves del nuevo razr 70 ultra y el debut del razr fold Alejandro Jofré / La Tercera

El modelo ultra sigue apostando por la pantalla externa más funcional del mercado, que ahora llega a las 4,0 pulgadas con una tasa de refresco de 165 Hz . La visibilidad bajo el sol no debería ser un problema, considerando sus 3000 nits de brillo máximo.

En su interior, corre el procesador Snapdragon 8 Elite , lo último de Qualcomm, lo que asegura un rendimiento de punta. Un detalle no menor es la durabilidad: el uso de Corning Gorilla Glass Ceramic promete una resistencia a caídas diez veces superior a generaciones anteriores, un punto crítico para quienes aún desconfían de la fragilidad de estos equipos.

Además, la batería sube a los 5000 mAh con carga rápida de 68W , una cifra competitiva incluso para teléfonos no plegables.

Razr 70: ¿La democratización del plegable?

Para quienes buscan la experiencia sin el precio de un buque insignia, el razr 70 estándar ofrece una pantalla externa de 3,6 pulgadas y un procesador MediaTek Dimensity 7450X .

Aunque es más modesto, mantiene la certificación Pantone para sus colores y pantallas, y una protección Gorilla Glass Victus. Es la opción equilibrada para el uso cotidiano.

IA y diseño: el sello de la casa

Motorola renueva sus plegables en Chile: claves del nuevo razr 70 ultra y el debut del razr fold Alejandro Jofré / La Tercera

Motorola continúa su alianza con Pantone, ofreciendo acabados que van desde el cuero vegano hasta texturas de madera (en el caso del modelo Cocoa) y tejido Alcántara.

En cuanto al software, la integración con Google Gemini directamente desde la pantalla externa y las funciones de IA para la cámara (como la estabilización inteligente y el seguimiento de sujetos) demuestran que la marca está alineada con la tendencia actual de “Smartphones AI”.