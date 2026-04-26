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    Review del LG OLED C5: el equilibrio exacto en la gama alta

    El nuevo televisor OLED refuerza la posición de la serie C como el punto medio perfecto entre rendimiento premium y precio equilibrado. Con mayor brillo, procesador alpha 9 AI Gen8, webOS 25 y soporte total para gaming, esta pantalla se consolida como una de las opciones más completas en OLED 4K.

    Alejandro JofréPor 
    Alejandro Jofré
    Review del LG OLED C5: el equilibrio exacto en la gama alta

    La serie C de LG se ha consolidado como el punto de referencia para quienes buscan tecnología OLED sin desembolsar los montos de la costosa serie G.

    Con el modelo C5 de 65 pulgadas (también disponible en 55 y 75”), la firma coreana presenta una evolución sólida respecto a la generación anterior, enfocándose en un mayor brillo, mejoras en el procesamiento mediante inteligencia artificial y un soporte robusto para videojuegos.

    Tras probarla durante algunos días, revisar sus especificaciones y rendimiento técnico, este es el balance de lo que ofrece el televisor.

    Diseño y conectividad: funcionalidad sin concesiones

    El diseño del C5 mantiene la estética minimalista característica de la marca, con biseles ultradelgados y un perfil que facilita su montaje en una pared.

    Sin embargo, donde realmente destaca frente a la competencia es en su panel de conexiones. A diferencia de otros fabricantes que limitan el ancho de banda en algunos de sus puertos, el LG OLED C5 no escatima en este apartado tan importante para el ecosistema actual.

    Cuenta con cuatro puertos HDMI 2.1 compatibles con 4K a 120Hz, además de eARC, ideal para barras de sonido y receptores AV de alta fidelidad.

    En conectividad inalámbrica, ofrece Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.3 para una transmisión estable de datos y audio. Y tiene tres puertos USB 2.0, salida óptica digital y un puerto Ethernet.

    Imagen y procesamiento: el chip alpha 9 AI Gen 8

    Review del LG OLED C5: el equilibrio exacto en la gama alta

    El cerebro de este modelo es el nuevo procesador alpha 9 AI 4K Gen8. Este chip se encarga del escalado de imagen y de la gestión del color, logrando una nitidez superior en fuentes SDR.

    El panel evo integrado en el modelo de 65 pulgadas cuenta con la tecnología Brightness Booster. En la práctica, esto ofrece un brillo máximo sostenido superior al de las series de entrada, lo que se traduce en un rendimiento HDR mucho más preciso.

    El equipo soporta Dolby Vision, HDR10 y HLG. Como es habitual en la estrategia comercial de LG, el formato HDR10+ sigue ausente, una omisión marginal considerando la tracción actual de Dolby Vision en plataformas de streaming como Netflix, Max o Apple TV+.

    Los negros puros y el contraste infinito propios del OLED se mantienen impecables, permitiendo que el televisor sea ideal para un consumo cinematográfico en condiciones de luz controlada.

    Ecosistema y rendimiento en videojuegos

    Para los usuarios de consolas de la generación actual, es decir, PlayStation 5 y Xbox Series X, e incluso de PC, el C5 es una herramienta de alta precisión técnica.

    El soporte nativo para 144Hz mediante VRR, sumado a la compatibilidad con NVIDIA G-Sync y AMD FreeSync Premium, garantiza una imagen fluida sin cortes ni desgarros en la pantalla.

    El input lag se sitúa cómodamente por debajo de los 10 milisegundos en el modo optimizador de juegos.

    En cuanto al software, la plataforma webOS 25 ofrece una interfaz madura y ágil. El sistema permite perfiles de usuario personalizados y cuenta con soporte para Apple AirPlay 2 y Google Cast, facilitando la integración transversal con múltiples ecosistemas móviles y de domótica.

    Ficha técnica del LG OLED C5

    EspecificacionesUnidades
    Tamaño de pantalla65 pulgadas
    Tipo de panel4K OLED evo (3840 x 2160)
    Tasa de refresco120Hz nativos (hasta 144Hz con VRR en PC)
    Procesadorα9 AI Processor 4K Gen 8
    Formatos HDRDolby Vision, HDR10, HLG
    Audio40W (2.2 canales), Dolby Atmos, AI Sound Pro
    Sistema OperativowebOS 25

    ¿Vale la pena el LG OLED C5?

    Al refinar los niveles de brillo, mantener una conectividad de primer nivel y pulir el rendimiento general con un procesador de octava generación, el LG OLED C5 se posiciona de manera sumamente estratégica.

    Es un equipo diseñado para el usuario que exige precisión técnica en cine y un rendimiento ágil en videojuegos, reafirmando por qué esta línea sigue siendo el estándar del equilibrio en la gama alta.

    Lee también:

    Más sobre:LGSmart TVLG OLED C5Dolby VisionHDR10HLGwebOS 25TecnologíaTelevisores

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