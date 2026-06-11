“No modifica las decisiones que se han tomado”: canciller Pérez Mackenna por investigación a Zaliasnik en caso Hermosilla

El canciller Francisco Pérez Mackenna se refirió a la investigación que abrió el Ministerio Público por presunta vinculación del embajador de Chile en Israel, Gabriel Zaliasnik, con el caso Hermosilla.

El ministro de Relaciones Exteriores fue consultado a las afueras del Palacio de La Moneda si existirá una evaluación conforme a la decisión del cargo; sin embargo, la autoridad señaló que “la investigación no modifica las decisiones que se han tomado”.

“Nosotros, básicamente, somos, respecto a las cosas que se han informado, muy respetuosos de las labores del Ministerio Público y los tribunales de justicia, así que no tengo más opinión que dar al respecto”, puntualizó el secretario de Estado.

Añadiendo que “esto es una investigación que se ha iniciado recién, y somos muy respetuosos del Ministerio Público y los trámites de justicia, así que no voy a opinar más al respecto”.

La investigación se abrió luego de que Fiscalía acogiera una denuncia presentada por la senadora socialista Daniella Cicardini y el diputado de la misma colectividad Daniel Manouchehri, basada en antecedentes surgidos de conversaciones entre Hermosilla y Zaliasnik.

La denuncia solicita indagar eventuales delitos de malversación de caudales públicos, fraude al Fisco, negociación incompatible, tráfico de influencias e interceptación ilegal de comunicaciones.