Fiscalía dispone que Unidad Regional Anticorrupción de Valparaíso indague denuncia por chats de Zaliasnik con Hermosilla

La Unidad Regional Anticorrupción de la Fiscalía de Valparaíso fue designada para indagar la denuncia de la senadora Daniella Cicardini y el diputado Daniel Manouchehri, ambos del Partido Socialista (PS), para que se investiguen eventuales delitos revelados en conversaciones entre los abogados Luis Hermosilla y Gabriel Zaliasnik.

Zaliasnik fue recientemente nombrado embajador de Chile en Israel por el gobierno del Presidente José Antonio Kast.

La denuncia, dirigida en contra de quien resulte responsable, surgió a propósito de la información difundida en el medio Reportea, sobre comunicaciones por mensajería que quedaron registradas en el teléfono móvil incautado a Hermosilla en el llamado caso Audio.

Según explican desde el Ministerio Público, en base a lo denunciado por los legisladores, esas comunicaciones podrían dar cuenta de ilícitos penales como malversación de caudales públicos, fraude al Fisco, negociación incompatible, tráfico de influencias e interceptación ilegal de comunicaciones.

“La investigación se abordará con la Unidad Regional Anticorrupción, que ya se encuentra decretando las primeras diligencias”, señaló la Fiscalía de Valparaíso en un comunicado difundido este jueves.

La Asociación de Diplomáticos de Carrera manifestó su preocupación por la indagatoria al nuevo embajador de Chile en Israel.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, ratificó el nombramiento y afirmó que este caso “no modifica las decisiones que se han tomado”.

El diputado Manouchehri sostuvo que el embajador de Chile en Israel “será investigado por eventuales graves delitos”, por lo que llamó al Presidente Kast a intervenir.

“Mientras esto se aclara, Zaliasnik no puede representar a Chile en el mundo. Cualquier gobierno con un mínimo de estándar institucional ya habría entendido que esto es insostenible”, sostuvo el legislador de oposición.