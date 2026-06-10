SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Asociación de Diplomáticos de Carrera expresa preocupación por investigación contra embajador Zaliasnik por chats con Hermosilla

    Directorio de la Adica relevó que situaciones como la que afecta al recientemente nombrado embajador en Israel ponen sobre la mesa la importancia de “fortalecer criterios objetivos de idoneidad, experiencia y probidad” en los nombramientos de tales autoridades.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios
    Santiago 9 de Mayo de 2023 Entrevista al abogado Gabriel Zaliasnik Foto: Juan Farias / La Tercera Foto: Juan Farias / La Tercera

    Este miércoles, el Ministerio Público confirmó que inició una investigación en contra del recién nombrado embajador de Chile en Israel, Gabriel Zaliasnik, tras revelarse conversaciones de este con el abogado Luis Hermosilla.

    Esto, tras una denuncia presentada por los parlamentarios socialistas Daniella Cicardini y Daniel Manouchehri, para que se investiguen eventuales delitos que podrían desprenderse de las comunicaciones entre Zaliasnik y el abogado imputado por el caso Audios.

    De acuerdo con los legisladores, los mensajes entre Hermosilla y Zaliasnik revelarían gestiones para lograr nombramientos en el Poder Judicial. Así, en la denuncia, Cicardini y Manouchehri piden indagar eventuales delitos como tráfico de influencias y uso indebido de recursos públicos, lo que deberá ser investigado por la Fiscalía Regional de Valparaíso.

    Y, en este marco, la Asociación de Diplomáticas y Diplomáticos de Carrera (Adica) expresó su preocupación por la apertura de la investigación, al enfatizar que la representación del país en el extranjero constituye una tarea relevante para la defensa de los intereses nacionales y el fortalecimiento de la imagen internacional de Chile.

    “Todo representante de Chile en el extranjero debe antecederlo una conducta intachable. La confianza que el Estado deposita en quienes ejercen funciones diplomáticas exige una trayectoria coherente con los principios de probidad, transparencia y respeto irrestricto al Estado de Derecho”, afirmó el presidente de Adica, Sebastián Lorenzini.

    Tras reafirmar su respeto por los órganos de justicia y su eventual resolución del caso, desde el directorio de la asociación de diplomáticos se indicó que “sin perjuicio de aquello, estimamos que situaciones de esta naturaleza ponen sobre la mesa la importancia de resguardar el prestigio de la representación exterior de Chile y de fortalecer criterios objetivos de idoneidad, experiencia y probidad en los nombramientos que recaen sobre cargos de alta responsabilidad internacional”.

    Más sobre:FiscalíaGabriel ZaliasnikinvestigaciónLuis Hermosilla

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Tras sobreestimación de producción de Coldeco: presentan reforma constitucional para permitir que la Contraloría fiscalice a la estatal

    EE.UU. sanciona a nueve personas y empresas de China e Irán por adquirir armas para la Guardia Revolucionaria

    Pérez Mackenna en visita a yacimiento Vaca Muerta en Argentina: “Chile está listo para ser un socio confiable en este proyecto”

    EE.UU. lanza nuevos ataques contra Irán: afirma que fue en respuesta a la “agresión injustificada y continuada” de Teherán

    Presidente Kast se reúne con Consejo Empresarial Chile-Perú de la Sofofa

    Desbaratan clan familiar “Los Macaya” en San Bernardo: utilizaban menores para vender drogas y operaban desde 12 inmuebles

    Lo más leído

    1.
    Tribunal sobresee a Carter tras querella de vecinos de La Florida y advierte instrumentalización de proceso judicial

    Tribunal sobresee a Carter tras querella de vecinos de La Florida y advierte instrumentalización de proceso judicial

    2.
    “Sueldos protegidos”: diputados de oposición presentan proyecto para asegurar inembargabilidad de fondos para deudores del CAE

    “Sueldos protegidos”: diputados de oposición presentan proyecto para asegurar inembargabilidad de fondos para deudores del CAE

    3.
    Transportes extiende en un año el periodo para realizar la primera revisión técnica de autos nuevos

    Transportes extiende en un año el periodo para realizar la primera revisión técnica de autos nuevos

    4.
    El día en que desapareció su saldo: Joaquín Quirland, el “caso cero” que hizo patente los embargos por deudas del CAE

    El día en que desapareció su saldo: Joaquín Quirland, el “caso cero” que hizo patente los embargos por deudas del CAE

    5.
    Corte ordena a Contraloría abstenerse de solicitar datos sensibles sobre beneficiarios de programas de salud trans

    Corte ordena a Contraloría abstenerse de solicitar datos sensibles sobre beneficiarios de programas de salud trans

    6.
    Siguen los cambios en el Ministerio de Seguridad: subsecretaria Giannini pide la renuncia a sus cinco jefes de división

    Siguen los cambios en el Ministerio de Seguridad: subsecretaria Giannini pide la renuncia a sus cinco jefes de división

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    CYBER 50% Plan Digital+$5.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Investigadores chilenos identifican pieza clave que conecta el humo del cigarrillo con la hipertensión arterial pulmonar

    Investigadores chilenos identifican pieza clave que conecta el humo del cigarrillo con la hipertensión arterial pulmonar

    Chi-chi-chí Led-led-led: estos son los mejores televisores para ver el Mundial 2026

    Chi-chi-chí Led-led-led: estos son los mejores televisores para ver el Mundial 2026

    Estos son los factores que aumentan el riesgo de demencia en mujeres, según un reciente estudio

    Estos son los factores que aumentan el riesgo de demencia en mujeres, según un reciente estudio

    El misterioso hallazgo de una estructura bajo el hielo de la Antártida que permaneció oculta por millones de años

    El misterioso hallazgo de una estructura bajo el hielo de la Antártida que permaneció oculta por millones de años

    Servicios

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Dónde y a qué hora ver México vs. Sudáfrica, el primer partido del Mundial de Fútbol 2026

    Dónde y a qué hora ver México vs. Sudáfrica, el primer partido del Mundial de Fútbol 2026

    Inauguración del Mundial de Fútbol 2026: ¿A qué hora es y cuáles son los artistas invitados?

    Inauguración del Mundial de Fútbol 2026: ¿A qué hora es y cuáles son los artistas invitados?

    Tras sobreestimación de producción de Coldeco: presentan reforma constitucional para permitir que la Contraloría fiscalice a la estatal
    Chile

    Tras sobreestimación de producción de Coldeco: presentan reforma constitucional para permitir que la Contraloría fiscalice a la estatal

    Desbaratan clan familiar “Los Macaya” en San Bernardo: utilizaban menores para vender drogas y operaban desde 12 inmuebles

    Asociación de Diplomáticos de Carrera expresa preocupación por investigación contra embajador Zaliasnik por chats con Hermosilla

    Pérez Mackenna en visita a yacimiento Vaca Muerta en Argentina: “Chile está listo para ser un socio confiable en este proyecto”
    Negocios

    Pérez Mackenna en visita a yacimiento Vaca Muerta en Argentina: “Chile está listo para ser un socio confiable en este proyecto”

    Presidente Kast se reúne con Consejo Empresarial Chile-Perú de la Sofofa

    GSI concreta compra de Baker tras desembolsar US$155 millones

    Científicos descubren que el café modifica el microbioma intestinal: qué efectos tiene sobre el cuerpo
    Tendencias

    Científicos descubren que el café modifica el microbioma intestinal: qué efectos tiene sobre el cuerpo

    Con un latino a bordo: quiénes son los astronautas de Artemis III, la siguiente misión espacial para llegar a la Luna

    Estos son los factores que aumentan el riesgo de demencia en mujeres, según un reciente estudio

    Derrotas, fracturas y una larga espera por un Grand Slam: el camino de Alexander Zverev hacia el título de Roland Garros
    El Deportivo

    Derrotas, fracturas y una larga espera por un Grand Slam: el camino de Alexander Zverev hacia el título de Roland Garros

    La candidata Portugal gana con el freno de mano: se despide de sus hinchas con triunfo sobre Nigeria

    “Liderazgo, capacidad y ADN futbolístico”: presidente de Talleres celebra la contratación de Sampaoli como nuevo entrenador

    Nintendo Direct confirma el regreso de The Legend of Zelda: Ocarina of Time para Nintendo Switch 2
    Tecnología

    Nintendo Direct confirma el regreso de The Legend of Zelda: Ocarina of Time para Nintendo Switch 2

    Chi-chi-chí Led-led-led: estos son los mejores televisores para ver el Mundial 2026

    Los 5 anuncios clave de Apple en WWDC 2026: Siri AI, iOS 27 y macOS Golden Gate

    Mick Jagger y el frontman que lo maravilló: “En cuanto lo vi, pensé que era fantástico”
    Cultura y entretención

    Mick Jagger y el frontman que lo maravilló: “En cuanto lo vi, pensé que era fantástico”

    “Empieza con D, Siete Letras”: el exitoso montaje argentino estrena su versión chilena

    Jack White lanza el primer adelanto de su nuevo disco con “Dollar Bill”

    Irán anuncia el cierre del estrecho de Ormuz a “todo tipo” de embarcaciones
    Mundo

    Irán anuncia el cierre del estrecho de Ormuz a “todo tipo” de embarcaciones

    EE.UU. sanciona a nueve personas y empresas de China e Irán por adquirir armas para la Guardia Revolucionaria

    EE.UU. lanza nuevos ataques contra Irán: afirma que fue en respuesta a la “agresión injustificada y continuada” de Teherán

    No es estrés, es la perimenopausia
    Paula

    No es estrés, es la perimenopausia

    Crema de pimientos y callampas secas

    Hablemos de amor: haberlo dejado también fue un acto de amor