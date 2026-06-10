Asociación de Diplomáticos de Carrera expresa preocupación por investigación contra embajador Zaliasnik por chats con Hermosilla

Este miércoles, el Ministerio Público confirmó que inició una investigación en contra del recién nombrado embajador de Chile en Israel, Gabriel Zaliasnik, tras revelarse conversaciones de este con el abogado Luis Hermosilla.

Esto, tras una denuncia presentada por los parlamentarios socialistas Daniella Cicardini y Daniel Manouchehri, para que se investiguen eventuales delitos que podrían desprenderse de las comunicaciones entre Zaliasnik y el abogado imputado por el caso Audios.

De acuerdo con los legisladores, los mensajes entre Hermosilla y Zaliasnik revelarían gestiones para lograr nombramientos en el Poder Judicial. Así, en la denuncia, Cicardini y Manouchehri piden indagar eventuales delitos como tráfico de influencias y uso indebido de recursos públicos, lo que deberá ser investigado por la Fiscalía Regional de Valparaíso.

Y, en este marco, la Asociación de Diplomáticas y Diplomáticos de Carrera (Adica) expresó su preocupación por la apertura de la investigación, al enfatizar que la representación del país en el extranjero constituye una tarea relevante para la defensa de los intereses nacionales y el fortalecimiento de la imagen internacional de Chile.

“Todo representante de Chile en el extranjero debe antecederlo una conducta intachable. La confianza que el Estado deposita en quienes ejercen funciones diplomáticas exige una trayectoria coherente con los principios de probidad, transparencia y respeto irrestricto al Estado de Derecho”, afirmó el presidente de Adica, Sebastián Lorenzini.

Tras reafirmar su respeto por los órganos de justicia y su eventual resolución del caso, desde el directorio de la asociación de diplomáticos se indicó que “sin perjuicio de aquello, estimamos que situaciones de esta naturaleza ponen sobre la mesa la importancia de resguardar el prestigio de la representación exterior de Chile y de fortalecer criterios objetivos de idoneidad, experiencia y probidad en los nombramientos que recaen sobre cargos de alta responsabilidad internacional”.