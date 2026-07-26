Amplían hasta el martes la detención de exseremi de Salud de Magallanes por presunto delito sexual

El Juzgado de Garantía amplió hasta el martes 28 de julio la detención del exseremi de Salud de Magallanes Fabián Barrientos, investigado por hechos que podrían constituir un delito de connotación sexual.

La medida fue solicitada por la Fiscalía debido a que todavía existen peritajes y diligencias pendientes para esclarecer la dinámica de los hechos.

La fiscal Johanna Irribarra informó que el tribunal declaró ajustada a derecho la detención antes de autorizar su ampliación.

“Existiendo diligencias pendientes para poder establecer la dinámica en la que ocurren los hechos y también algunos peritajes que se encuentran pendientes, el tribunal accedió a la solicitud de la Fiscalía en torno a decretar la ampliación de la detención del imputado por el plazo de 48 horas”, explicó.

La persecutora agregó que, como consecuencia de la resolución, la formalización de la investigación quedó fijada para el próximo martes.

Amplían hasta el martes la detención de exseremi de Salud de Magallanes por presunto delito sexual Juan Carlos Avendano/Aton Chile

De acuerdo con los antecedentes expuestos durante la audiencia, la Fiscalía investiga una presunta agresión sexual ocurrida mientras la denunciante se encontraba dormida, luego de haber consumido alcohol y clonazepam.

La investigación sostiene que, tras despertar y advertir lo sucedido, se habría iniciado una discusión que posteriormente derivó en una riña. La situación motivó la concurrencia de personal de Carabineros al domicilio.

Estos antecedentes forman parte de la hipótesis investigativa del Ministerio Público y todavía deberán ser acreditados durante el proceso judicial.

Defensa niega la agresión

Durante la audiencia, la defensa de Barrientos negó que se haya producido una agresión sexual.

Además, sostuvo que el imputado y la denunciante llevaban varios días compartiendo en el domicilio del exseremi sin que se hubieran registrado inconvenientes previos.

La Fiscalía comunicará en la audiencia del martes los hechos y delitos por los cuales formalizará la investigación, una vez que reciba los resultados de las diligencias y peritajes pendientes.