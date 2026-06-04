Presidente Kast designa al abogado Gabriel Zaliasnik como embajador de Chile en Israel

A tavés de un comunicado oficial la tarde de este jueves, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que el Presidente de la República, José Antonio Kast, designó como embajadores de Chile a Gabriel Zaliasnik, en Israel; Ricardo Hernández, en Ecuador; Hernán Bascuñán, en Países Bajos y James Sinclair, en Santa Sede.

Además, desde el gobierno confirmaron que todos ellos ya recibieron sus respectivos beneplácitos.

Quizá el nombre que más repercusiones genera es el Zaliasnik. El abogado, académico y columnista de La Tercera, fue presidente de la comunidad judía en Chile. Previo a su confirmación la comunidad palestina cuestionó su posible designación reclamando un potencial conflicto de interés por su apoyo público a Israel lo que comprometería su idoneidad para defender los intereses exclusivos de Chile.

En su comunicado oficial, el gobierno presenta a Zaliasnik como abogado de la Universidad de Chile y magíster en Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez. Además de socio fundador del estudio de abogados Albagli Zaliasnik (1991), donde lidera el área de litigios. Es profesor de Derecho Penal de la Universidad de Chile, fue coordinador de la Comisión de Reforma al Código Procesal Penal del Ministerio de Justicia de Chile y es consejero del Colegio de Abogados.

A su vez, Ricardo Hernández es administrador público y politólogo de la Universidad de Chile. Es también egresado de la Academia Diplomática Andrés Bello y cuenta con un magíster en Economía de la Universidad Javeriana de Colombia. Al momento de su designación ejercía como jefe de la División de Integración Regional Multilateral. Fue embajador en Colombia e Irlanda, y ha ejercido labores en las embajadas de Chile en Argentina, México y Perú, y en la Misión ante Naciones Unidas.

En tanto, Hernán Bascuñán es abogado de la Universidad de Chile y graduado de la Academia Diplomática Andrés Bello. Al momento de su designación ejercía como director de la Academia Diplomática Andrés Bello. También se ha desempeñado como subdirector de Planificación Estratégica de la Cancillería y ha ejercido como embajador en Suecia, Letonia y República Checa.

Finalmente, James Sinclair es graduado de la Academia Diplomática Andrés Bello, posee estudios en Administración de la Universidad de Chile y en Relaciones Internacionales de la Universidad de Belgrano, Argentina. Fue director general de Ceremonial y Protocolo en el primer mandato del Presidente Sebastián Piñera y embajador de Chile en Singapur.