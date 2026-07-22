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    Van 25: renuncia seremi de las Culturas de la Región de Los Lagos

    La salida de Eduardo Leiva Zumelzu, informada por el Ministerio de las Culturas, ocurre tras 132 días de haber iniciado el gobierno de José Antonio Kast.

    Por 
    Roberto Martínez

    El Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio confirmó este martes la renuncia del seremi de la Región de Los Lagos, Eduardo Leiva Zumelzu, quien dejará sus funciones a partir de este miércoles 22 de julio, según informó la cartera mediante una sucinta declaración.

    La repartición indicó que la dimisión fue presentada por la autoridad regional y que responde a “motivos personales”, sin entregar mayores antecedentes sobre las razones específicas que llevaron a su salida.

    Al respecto, el ministerio agradeció el trabajo desarrollado por Leiva durante el período en que encabezó la Secretaría Regional Ministerial de las Culturas, las Artes y el Patrimonio en Los Lagos, destacando su desempeño al frente de la cartera local.

    Desde la Delegación Presidencial Regional de Los Lagos tampoco se entregaron detalles adicionales respecto de la renuncia, limitándose a la información proporcionada por el ministerio.

    Asimismo, se indicó que la designación de la persona que asumirá la conducción de la seremi “será informada oportunamente”, una vez concluido el proceso de nombramiento.

    Con esta salida, ya son 25 los secretarios regionales ministeriales que han abandonado sus cargos o cuyos nombramientos han sido dejados sin efecto en los 132 días del gobierno del Presidente José Antonio Kast.

    Los otros 24 exseremis:

    Entre las autoridades que han dejado sus cargos o que el gobierno decidió dejar sin efecto los nombramientos figuran:

    Aldo Ibani, exseremi de Salud de Valparaíso;

    Hernán Silva Llagostera, exseremi de Seguridad Pública de Valparaíso;

    Carlos Montero, exseremi del Trabajo de Valparaíso;

    Nataly Cruz Plaza, exseremi del Trabajo de Arica y Parinacota;

    Alexander Nanjarí Santos, exseremi de Educación del Biobío;

    Jorge Salazar Ruiz, exseremi de Obras Públicas de Los Ríos;

    Patricia Dinamarca Reyes, exseremi de Educación de Los Lagos;

    Jorge Ravelo Fuentes, exseremi de Energía de Los Lagos;

    Lizet Tapia, exseremi de Desarrollo Social de Antofagasta;

    Karina Trujillo Contreras, exseremi de Justicia de Antofagasta;

    Anggel Colque González, exseremi de la Mujer y Equidad de Género de Antofagasta;

    Mauricio Montealegre Gandolfo, exseremi de Obras Públicas de Tarapacá;

    Patrick Dungan, exseremi de Energía de La Araucanía;

    Gustavo Baehr y Renato Münster, ambos exseremis de las Culturas en la Región Metropolitana;

    Antaris Varela, exseremi de la Mujer y Equidad de Género del Biobío;

    Ángela Valdebenito Rivadeneira, exseremi de las Culturas de Aysén;

    Viviana Torres, exseremi del Trabajo de Coquimbo;

    Diego Muñoz Urbina, exseremi de Bienes Nacionales de Tarapacá;

    Camila Alonso Klaric, exseremi de Bienes Nacionales de Antofagasta;

    Verónica Figueroa Foitzick, exseremi de Transportes y Telecomunicaciones de Aysén;

    Jorge Carrillo, exseremi de Salud de Ñuble;

    Jorge Heiden Campbell, exseremi de Agricultura de Arica y Parinacota;

    Marcelo Vergara Albarracín, exseremi de Hacienda de Arica y Parinacota.

    Más sobre:Eduardo Leiva ZumelzuSeremiRenunciaMinisterio de las CulturasRegión de Los LagosGobiernoPresidente KastPolítica

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