Gendarmería traslada a 21 exuniformados condenados por delitos de lesa humanidad al expenal Punta Peuco

La jornada de este martes Gendarmería informó que el 20 de julio inició el poblamiento de las 32 nuevas plazas que se habilitaron en el Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) de Tiltil .

Tras una serie de obras realizadas en 2025, el expenal Punta Peuco aumentó su capacidad en 32 plazas, las que ahora comenzarán a ser ocupadas por nuevos reos. Los trabajos, como se informó en su momento, implicaron la readecuación dispuesta por la administración del expresidente Gabriel Boric, quien dispuso el fin del recinto como una cárcel especial para condenados por delitos de lesa humanidad.

Tal como había adelantado La Tercera, las nuevas autoridades del gobierno del Presidente José Antonio Kast definieron que, a pesar de la determinación de su antecesor, las dependencias seguirían albergando a condenados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.

Hasta ahora, son 21 exuniformados condenados por derechos humanos que se mantenían en distintos establecimientos, los que fueron movilizados hasta la excárcel Punta Peuco. Entre ellos, según fuentes consultadas, hay exfuncionarios del Ejército, de Carabineros y de la Fuerza Aérea.

“Este proceso contempla el traslado de personas privadas de libertad provenientes del CCP Colina 1 y de otros establecimientos penitenciarios del país, de acuerdo con evaluaciones técnico-penitenciarias individuales y los criterios de segmentación institucional vigentes”, explicaron desde la institución carcelaria sobre el proceso.

“La medida forma parte de la gestión permanente que desarrolla Gendarmería para optimizar la administración del sistema penitenciario, considerando criterios de seguridad, infraestructura, descongestión de recintos, condiciones de habitabilidad y requerimientos operativos propios de cada establecimiento”, añadieron desde Gendarmería.

De acuerdo con lo reportado por este medio, fue a inicios de junio que Gendarmería inició los preparativos para llevar a los reclusos del módulo Asistir de Colina 1 hasta el expenal Punta Peuco. En ese momento, según fuentes consultadas, se hicieron consultas tanto a internos como a sus defensas para ejecutar los traslados con la venia de ellos.

Ese módulo, al igual que inicialmente lo fue el actual CCP de Tiltil, fue habilitado para la internación de exuniformados condenados por violaciones a los derechos humanos bajo el régimen del dictador Augusto Pinochet.

Previo a estas gestiones también se concretó el traslado de los tres reos comunes que habían llegado hasta el expenal de Punta Peuco en 2025, en línea con el plan iniciado por el expresidente Boric de transformar la cárcel en un recinto carcelario común.

Antes del ingreso de los nuevos reclusos, se culminó con otras obras que dispuso la administración anterior, como mejoras en los sistemas eléctricos, se construyó una nueva planta de tratamiento de agua y, entre otras gestiones, se fortalecieron los sistemas de televigilancia.