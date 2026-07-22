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    Suben a 5.346 los fallecidos y 16.740 los heridos tras doble terremoto en Venezuela

    Equipos de emergencia han logrado rescatar a 6.462 personas de las zonas afectadas por el doble sismo, cuyo epicentro se ubicó en La Guaira y que también provocó importantes daños en Caracas y otras localidades del país.

    Por 
    Roberto Martínez
     
    Europa Press
    (260629) -- LA GUAIRA, 29 junio, 2026 (Xinhua) -- Imagen del 28 de junio de 2026 de personas permaneciendo sobre los escombros de un edificio colapsado luego de que se registraran dos terremotos, en Caribe, estado La Guaira, Venezuela. Asciende a 1.450 el número de personas fallecidas tras el doblete sísmico ocurrido el 24 de junio en Venezuela, informó el domingo el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez. (Xinhua/Str) (ms) (rtg) (ce) [e]STR

    Las autoridades venezolanas actualizaron este martes el balance de víctimas provocado por los terremotos de magnitud superior a 7 registrados el pasado 24 de junio, informando que la cifra de fallecidos aumentó a 5.346 personas, mientras que los heridos ascienden a 16.740.

    La información fue entregada por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien detalló que, hasta la fecha, los equipos de emergencia han logrado rescatar a 6.462 personas de las zonas afectadas por el doble sismo, cuyo epicentro se ubicó en La Guaira y que también provocó importantes daños en Caracas y otras localidades del país.

    Las autoridades señalaron además que la emergencia humanitaria continúa afectando a miles de familias. Según el balance oficial, más de 128.300 familias han recibido asistencia desde que ocurrió la catástrofe, mientras que 23.100 personas permanecen alojadas en 107 campamentos temporales habilitados para los damnificados.

    A ello se suman 17.250 personas que continúan en condición de damnificadas.

    En materia de infraestructura, el gobierno venezolano informó que los terremotos dejaron 856 edificios afectados, de los cuales 190 colapsaron completamente, reflejando la magnitud de los daños ocasionados por el movimiento telúrico.

    Las labores de búsqueda y respuesta continúan con un amplio despliegue de recursos humanos. En ellas participan 2.280 rescatistas internacionales, cerca de 31.000 efectivos movilizados por las autoridades venezolanas y 31.745 voluntarios, quienes mantienen las tareas de asistencia en las zonas más golpeadas.

    Rodríguez destacó además el apoyo logístico desplegado durante la emergencia, indicando que hasta ahora se han distribuido 10.965 toneladas de alimentos y 40,65 millones de litros de agua entre la población afectada.

    Los trabajos de rescate y recuperación se han visto dificultados por la intensa actividad sísmica posterior al evento principal. De acuerdo con el balance oficial, desde el 24 de junio se han registrado más de 1.400 réplicas de diversa intensidad, situación que ha complicado las operaciones de búsqueda y la evaluación de daños estructurales.

    Más sobre:VenezuelaTerremotosFallecidosJorge RodríguezLa GuairaHeridosMundo

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