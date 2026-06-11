Kaiser enfatiza que los senadores que voten la AC de Grau deben decidir si responsabilizar del desorden financiero al exministro o a Quiroz

El presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, respondió a las palabras por parte de la diputada Pamela Jiles (PDG) respecto al eventual curso de la votación de la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, iniciativa que fue iniciada por el PNL.

La parlamentaria acusó que finalmente el jefe de la cartera fiscal durante el final de la administración de Gabriel Boric sería salvado del líbelo acusatorio por la “derechita cobarde” en el Senado.

“La derechita cobarde va a llegar a un acuerdo entre oligarquías en el Senado, y que este señor (Nicolás Grau) va a ser perdonado, por supuesto”, señaló la diputada.

Consultado sobre estas declaraciones, Kaiser enfatizó que “quienes quieran avanzar con la política, con la agenda de corrección económica que es necesaria en este gobierno, tienen que hacerse cargo de la necesidad de transparentar quién es responsable y cuál es la situación real de la economía de nuestro país”.

“La decisión es binaria, si es que pasa naturalmente al Senado, es decir si el señor Grau es responsable de la última Ley de Presupuesto, de todos los desórdenes en materia de datos, etcétera, o no. Si no es responsable entonces el responsable del desorden financiero lógicamente es (Jorge) Quiroz ”, añadió al respecto el exdiputado.

“Tienen que decidirse entonces nuestro senadores si van a poner la responsabilidad del desastre económico a los pies del nuevo ministro o van a hacerse cargo de poner la responsabilidad a los pies del que efectivamente dejó el desorden”, concluyó al respecto.