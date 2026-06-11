La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) confirmó este 11 de junio que el fenómeno El Niño ya está presente y que “se espera que se fortalezca hasta el invierno del hemisferio norte 2026-2027” .

Esto quiere decir que las condiciones de este fenómeno climatológico finalmente se consolidaron: las temperaturas de la superficie del océano Pacífico ecuatorial están significativamente por encima de lo normal.

Por tanto, los efectos del Niño podrían comenzar a experimentarse durante los próximos meses. Y es que una mayor temperatura en el mar repercute directamente en la atmósfera, por lo que las distintas regiones del mundo experimentarán cambios como un aumento de lluvias, sequías, olas de calor, entre otros.

Además, los modelos climáticos han predicho que este 2026, El Niño podría intensificarse más que en otros años y ser históricamente fuerte.

NOAA confirma que el fenómeno El Niño “ya está presente”

Qué efectos tendrá el fenómeno El Niño

Es difícil predecir exactamente qué efectos podría tener este nuevo fenómeno El Niño. No obstante, según los antecedentes en Chile, su presencia significa un aumento en las precipitaciones que, a su vez, provoca un alza en la probabilidad de deslizamientos de tierra .

También puede ocurrir un aumento de las temperaturas en general, que interferiría con la nieve en las montañas del país y que, como consecuencia, también podría provocar deslizamientos de tierra e inundaciones en ciertos sectores.

Anteriormente, geólogos que conversaron con La Tercera advirtieron que las lluvias en la zona central y centro-sur —que suelen ser los sectores más afectados por las precipitaciones que trae El Niño— podrían provocar la pérdida de cohesión en terrenos afectados por los incendios, por lo que habría un alto riesgo de deslizamientos, aluviones y otras catástrofes.

NOAA confirma que el fenómeno El Niño “ya está presente”. Foto: ATON/Referencial.

A nivel mundial, un efecto general que suele tener El Niño es el aumento de las temperaturas que, sumado al calentamiento global, puede provocar que sea el año más caluroso jamás registrado.

Esto quiere decir que es probable que, si los efectos del fenómeno comienzan pronto, el invierno en Chile podría no ser tan frío, y en el verano austral, Chile podría tener un aumento en las olas de calor , condiciones térmicas más calurosas de lo normal y un aumento en el riesgo de incendios forestales.

Qué dice el informe de la NOAA sobre el fenómeno El Niño

Según el informe de la NOAA, El Niño ya está presente y seguirá fortaleciéndose durante el segundo semestre de 2026.

El promedio de los modelos del Conjunto Multi-Modelo de Norteamérica (NMME) indica también que hay una probabilidad del 63% de que se desarrolle un fenómeno El Niño muy fuerte entre noviembre de 2026 y enero de 2027.

De concretarse ese escenario, el evento podría ubicarse entre los más intensos observados desde que existen registros modernos, que se remontan a 1950.

Sobre los efectos “intensos”, el reporte indica que todavía es prematuro determinar cuáles son las consecuencias que tendría cada país . Para tener más certezas, está programado un próximo análisis sobre El Niño que será publicado el 9 de julio.

Por ahora, el consenso científico apunta a que El Niño seguirá fortaleciéndose durante los próximos meses y podría alcanzar su máxima intensidad durante el invierno del hemisferio norte 2026-2027, manteniendo la atención de meteorólogos y centros climáticos de todo el mundo.