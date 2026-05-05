SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    Las consecuencias que tuvo el fenómeno El Niño en sus visitas anteriores

    El fenómeno El Niño podría volver este 2026 con alta intensidad: estos fueron sus efectos históricos y por qué el 2027 podría ser el año más caluroso registrado.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    Las consecuencias que tuvo el fenómeno El Niño en sus visitas anteriores. Foto: ATON.

    Hay un 60% de probabilidad de que el fenómeno El Niño se desarrolle entre mayo y julio de este 2026, según el último reporte de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA).

    Es por esto que muchos científicos alrededor del mundo estiman que el próximo 2027 podría ser el año más cálido en la historia.

    Y es que uno de los efectos del Niño es calentar de sobremanera el agua del océano Pacífico. Cuando esto pasa, en conjunto con un cambio en los vientos, se libera todo el calor acumulado y aparecen distintas consecuencias en la atmósfera, como lluvias y sequías, según la región del planeta.

    Además, distintos modelos meteorológicos anticipan que esta vez, llegará un fenómeno históricamente intenso. Esto quiere decir que sus efectos podrían ser más fuertes que en otros años.

    Una revisión del Washington Post analizó los efectos que ha provocado El Niño en visitas anteriores.

    Las consecuencias que tuvo el fenómeno El Niño en sus visitas anteriores

    Los efectos que ha provocado el fenómeno El Niño en la historia

    Los efectos que haya provocado un fenómeno El Niño en el pasado no necesariamente indican cómo será el próximo El Niño. Sin embargo, hay patrones que se han repetido a lo largo de la historia de este fenómeno del clima.

    Según la recopilación de datos y opiniones de expertos del Post, estos son los efectos, divididos por las distintas regiones del mundo.

    Por ejemplo, en Sudamérica, en 1982 y 1983, El Niño provocó inundaciones importantes en el sur de Brasil. En 1997-1998, la sequía devastó los cultivos de café en Colombia y en 2015-2016, la Amazonía tuvo menos precipitaciones de lo normal y más incendios forestales.

    El más reciente, de 2023 y 2024, hizo que algunos ríos del Amazonas alcanzaran sus niveles más bajos en 120 años. Por otra parte, el Pantanal, el humedal tropical más grande del mundo, fue arrasado por los incendios. En Brasil, hubo lluvias torrenciales sin precedentes en Rio Grande do Sul.

    En paralelo, en América del Norte, el fenómeno causó distintos escenarios: en el sur hubo más lluvias y temperaturas cálidas, mientras que al norte le tocó un clima más seco. En 1997, California tuvo tormentas invernales intensas, mientras que en el Medio Oeste y Noreste, hubo récords de calor.

    En Asia, El Niño de 1997-1998 provocó las peores inundaciones en casi cinco décadas en China: hubo un episodio de dos meses de lluvias intensas que provocaron la muerte de 3.000 personas aproximadamente.

    Mientras tanto, en África, las fuertes lluvias provocaron inundaciones, deslizamientos de tierra y brotes de malaria en algunas zonas. En 2015-2016, El Niño provocó la pérdida de cosechas en todo el sur del continente.

    Por su parte, los efectos en Oceanía suelen ser menos precipitaciones que la media, sequías severas y olas de calor.

    Lee también:

    Más sobre:Fenómeno El NiñoEl NiñoFenómenoENSOClimaCienciaMedioambienteNOAAsequías y olas de calorlluvias e inundacionespatrones climáticos globalescalentamiento del PacíficoNOAA pronóstico 2026fenómeno El Niñocambio en patrones de vientosequías Oceaníainundaciones China 1997-1998crisis alimentaria África 2015-2016calor récord Medio Oeste y Norestetormentas California 1997-1998incendios Pantanalsequía Amazonía 2023-2024inundaciones Sudaméricasequías y lluvias Pacíficoolas de calor Oceaníaimpactos regionales El Niñocalentamiento global 2027NOAA pronóstico El Niñofenómeno El Niño 2026Noticias de hoyLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Robo en Providencia termina con una persona baleada

    Qué se sabe del asteroide 2024 YR4 que podría impactar la Tierra en 2032, según la NASA

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: qué regiones de Chile serán afectadas por el sistema frontal

    Manuel Rodríguez, el Director Supremo: las 24 horas de caos en que el guerrillero tomó el mando de Chile

    Zelenski denuncia el “cinismo” de Rusia al pedir una tregua para sus desfiles al tiempo que bombardea Ucrania

    Hombre muere tras ser baleado por desconocidos en la comuna de Independencia

    Lo más leído

    1.
    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: qué regiones de Chile serán afectadas por el sistema frontal

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: qué regiones de Chile serán afectadas por el sistema frontal

    2.
    Qué se sabe del asteroide 2024 YR4 que podría impactar la Tierra en 2032, según la NASA

    Qué se sabe del asteroide 2024 YR4 que podría impactar la Tierra en 2032, según la NASA

    3.
    ¿Sirven los suplementos de colágeno para mejorar la piel, articulaciones y el cabello? Esto dicen los médicos

    ¿Sirven los suplementos de colágeno para mejorar la piel, articulaciones y el cabello? Esto dicen los médicos

    4.
    Qué es el hantavirus, el fatal brote que apareció en un crucero en Argentina

    Qué es el hantavirus, el fatal brote que apareció en un crucero en Argentina

    5.
    Por qué tomar café te pone de buen humor (incluso si no tiene cafeína), según un estudio

    Por qué tomar café te pone de buen humor (incluso si no tiene cafeína), según un estudio

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los remedios caseros que sirven para aliviar los síntomas del resfrío o gripe, según la ciencia

    Los remedios caseros que sirven para aliviar los síntomas del resfrío o gripe, según la ciencia

    Cuál es la cantidad óptima de horas de sueño para reducir el riesgo de demencia, según una investigación

    Cuál es la cantidad óptima de horas de sueño para reducir el riesgo de demencia, según una investigación

    Soy científico de microbioma intestinal y esto es lo que quiero que comas todos los días

    Soy científico de microbioma intestinal y esto es lo que quiero que comas todos los días

    5 señales de alerta que se deben considerar al salir con alguien, según una psicóloga experta en relaciones

    5 señales de alerta que se deben considerar al salir con alguien, según una psicóloga experta en relaciones

    Servicios

    Temblor hoy, martes 5 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 5 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Los dígitos que no pueden circular los martes en la RM por la restricción vehicular 2026

    Los dígitos que no pueden circular los martes en la RM por la restricción vehicular 2026

    Cuándo se estrena The Mandalorian & Grogu y cómo comprar entradas en preventa

    Cuándo se estrena The Mandalorian & Grogu y cómo comprar entradas en preventa

    Robo en Providencia termina con una persona baleada
    Chile

    Robo en Providencia termina con una persona baleada

    Temblor hoy, martes 5 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Hombre muere tras ser baleado por desconocidos en la comuna de Independencia

    Romanina Morales, exdirectora del Sence, por eliminación de franquicia tributaria: “Debe fortalecerse, no desmantelarse”
    Negocios

    Romanina Morales, exdirectora del Sence, por eliminación de franquicia tributaria: “Debe fortalecerse, no desmantelarse”

    Economía chilena comienza el 2026 con una caída del PIB en el primer trimestre y expectativas para el año caen bajo 2%

    SII explica las nuevas facultades que le da la megarreforma ante Comisión de Hacienda

    Qué se sabe del asteroide 2024 YR4 que podría impactar la Tierra en 2032, según la NASA
    Tendencias

    Qué se sabe del asteroide 2024 YR4 que podría impactar la Tierra en 2032, según la NASA

    Las consecuencias que tuvo el fenómeno El Niño en sus visitas anteriores

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: qué regiones de Chile serán afectadas por el sistema frontal

    Errores, escándalos y falta de manejo: ANFP pierde la paciencia con Roberto Tobar y le da ultimátum por fallas arbitrales
    El Deportivo

    Errores, escándalos y falta de manejo: ANFP pierde la paciencia con Roberto Tobar y le da ultimátum por fallas arbitrales

    Vicente Rojas se transforma en el segundo chileno en la historia en participar del Giro de Italia

    De “traidor” a ascendido: el camino de Marcelino Núñez en Inglaterra que devuelve a Chile a la Premier League

    Cada vez hay más robots para delivery en Los Ángeles: cómo funcionan y qué hacen
    Tecnología

    Cada vez hay más robots para delivery en Los Ángeles: cómo funcionan y qué hacen

    Review del Xiaomi 17 Ultra: ¿La mejor cámara en un teléfono de 2026?

    Motorola renueva sus plegables en Chile: claves del nuevo razr 70 ultra y el debut del razr fold

    Manuel Rodríguez, el Director Supremo: las 24 horas de caos en que el guerrillero tomó el mando de Chile
    Cultura y entretención

    Manuel Rodríguez, el Director Supremo: las 24 horas de caos en que el guerrillero tomó el mando de Chile

    La sinfonía todavía no termina: Megadeth enciende el Movistar Arena en su despedida de Chile

    Martín Buscaglia se presenta en dos conciertos íntimos en Santiago y Valparaíso

    Zelenski denuncia el “cinismo” de Rusia al pedir una tregua para sus desfiles al tiempo que bombardea Ucrania
    Mundo

    Zelenski denuncia el “cinismo” de Rusia al pedir una tregua para sus desfiles al tiempo que bombardea Ucrania

    Explosión en fábrica de fuegos artificiales en China deja al menos 21 muertos y 61 heridos

    El rearme de Alemania: Merz busca construir el Ejército más fuerte de Europa para disuadir a Rusia

    Más allá del amor platónico: cuando el enamoramiento se vuelve obsesión
    Paula

    Más allá del amor platónico: cuando el enamoramiento se vuelve obsesión

    Adenomiosis: otra enfermedad ginecológica invisibilizada

    ¿Qué significa que un niño sea oído en un juicio de familia?