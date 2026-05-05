Las consecuencias que tuvo el fenómeno El Niño en sus visitas anteriores. Foto: ATON.

Hay un 60% de probabilidad de que el fenómeno El Niño se desarrolle entre mayo y julio de este 2026 , según el último reporte de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA).

Es por esto que muchos científicos alrededor del mundo estiman que el próximo 2027 podría ser el año más cálido en la historia.

Y es que uno de los efectos del Niño es calentar de sobremanera el agua del océano Pacífico. Cuando esto pasa, en conjunto con un cambio en los vientos, se libera todo el calor acumulado y aparecen distintas consecuencias en la atmósfera, como lluvias y sequías, según la región del planeta.

Además, distintos modelos meteorológicos anticipan que esta vez, llegará un fenómeno históricamente intenso . Esto quiere decir que sus efectos podrían ser más fuertes que en otros años.

Una revisión del Washington Post analizó los efectos que ha provocado El Niño en visitas anteriores.

Las consecuencias que tuvo el fenómeno El Niño en sus visitas anteriores

Los efectos que ha provocado el fenómeno El Niño en la historia

Los efectos que haya provocado un fenómeno El Niño en el pasado no necesariamente indican cómo será el próximo El Niño . Sin embargo, hay patrones que se han repetido a lo largo de la historia de este fenómeno del clima.

Según la recopilación de datos y opiniones de expertos del Post, estos son los efectos, divididos por las distintas regiones del mundo.

Por ejemplo, en Sudamérica, en 1982 y 1983, El Niño provocó inundaciones importantes en el sur de Brasil. En 1997-1998, la sequía devastó los cultivos de café en Colombia y en 2015-2016, la Amazonía tuvo menos precipitaciones de lo normal y más incendios forestales.

El más reciente, de 2023 y 2024, hizo que algunos ríos del Amazonas alcanzaran sus niveles más bajos en 120 años. Por otra parte, el Pantanal, el humedal tropical más grande del mundo, fue arrasado por los incendios. En Brasil, hubo lluvias torrenciales sin precedentes en Rio Grande do Sul.

En paralelo, en América del Norte, el fenómeno causó distintos escenarios: en el sur hubo más lluvias y temperaturas cálidas, mientras que al norte le tocó un clima más seco . En 1997, California tuvo tormentas invernales intensas, mientras que en el Medio Oeste y Noreste, hubo récords de calor.

En Asia, El Niño de 1997-1998 provocó las peores inundaciones en casi cinco décadas en China: hubo un episodio de dos meses de lluvias intensas que provocaron la muerte de 3.000 personas aproximadamente.

Mientras tanto, en África, las fuertes lluvias provocaron inundaciones, deslizamientos de tierra y brotes de malaria en algunas zonas. En 2015-2016, El Niño provocó la pérdida de cosechas en todo el sur del continente.

Por su parte, los efectos en Oceanía suelen ser menos precipitaciones que la media, sequías severas y olas de calor.