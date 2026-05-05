Robo en Providencia termina con una persona baleada

Con una persona baleada terminó un robo ocurrido en horas de la noche en la comuna de Providencia.

Los hechos se registraron alrededor de las 22:00 horas en calle Eduardo Munita Quiroga, cuando la víctima fue abordada por tres sujetos premunidos con armas de fuego.

Según detalló el inspector Iván Saravia de la Brigada Investigadora de Robos e Intervención Criminalística (Biro Incri) de la PDI, “la víctima, al intentar frustrar el delito, forcejeó con otro sujeto, lo que provocó que uno de ellos le propinara un disparo a la altura del tórax, quedando tendido en la vía pública”.

Tras esto, es que los sujetos concretaron el delito para luego huir en dirección desconocida.

Personal de la PDI se encuentra realizando las diligencias necesarias con el fin de dar con el paradero de los atacantes.