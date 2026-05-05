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    Economía chilena comienza el 2026 con una caída del PIB en el primer trimestre y expectativas para el año caen bajo 2%

    El Banco Central informó que el Imacec de marzo registró una caída de 0,1% y con ello el Producto Interno Bruto (PIB) del primer cuarto del año se contrajo 0,3%, la primera baja trimestral desde mediados de 2023. El resultado se explicó por la caída de la producción de bienes que se contrajo 5,2%, siendo la minería la que tuvo el peor desempeño con una caída de 6,5%.

    Carlos AlonsoPor 
    Carlos Alonso

    La economía no comenzó bien el 2026. Con los resultados de la actividad sectorial ya se anticipaba un magro desempeño lo que este lunes fue ratificado por el Banco Central: el índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) cayó 0,1% en marzo en comparación con igual mes del año anterior. La serie desestacionalizada aumentó 0,3%, tanto respecto del mes precedente, como en doce meses. El mes registró un día hábil más que marzo de 2025.

    El resultado del Imacec se explicó por la caída de la producción de bienes que se contrajo 5,2%, siendo la minería la que tuvo el peor desempeño con una caída de 6,5%, seguido por resto de bienes con una baja de 4,8% y la industria manufacturera que cayó 2,6%.

    De acuerdo al Banco Central, en la minería se registró una menor extracción de cobre, mientras que en el resto de bienes la caída fue explicada por agropecuario-silvícola y pesca extractiva. “En la minería se registró una menor extracción de cobre, mientras que en el resto de bienes la caída fue explicada por agropecuario-silvícola y pesca extractiva. Por su parte, la industria disminuyó en línea con una menor elaboración de productos pesqueros”.

    En términos desestacionalizados, la producción de bienes presentó una disminución de 0,6% respecto del mes precedente, explicada tanto por la minería como por la industria.

    Por su parte, la industria disminuyó en línea con una menor elaboración de productos pesqueros. En términos desestacionalizados, la producción de bienes presentó una disminución de 0,6% respecto del mes precedente, explicada tanto por la minería como por la industria.

    Santiago 4 de febrero 2025. Economa anota potente crecimiento segun Imacec de diciembre 2024. Javier Torres/Aton Chile JAVIER TORRES/ATON CHILE

    Esta caída fue en parte compensado por el desempeño de los servicios y el comercio 2,1% y 5,1% respectivamente. Estas últimas actividades fueron las que impulsaron el crecimiento del Imacec en términos desestacionalizados.

    Ahora bien, los servicios aumentaron 2,1% en términos anuales, resultado que se explicó por el desempeño de los servicios personales, en particular de salud. En menor medida, también contribuyeron al crecimiento de la agrupación los servicios empresariales y el transporte.

    El Imacec no minero presentó una variación anual de 0,9%. En términos desestacionalizados, creció 0,5% respecto del mes anterior y 1,3% en doce meses.

    Con este registro de marzo, el primer trimestre del 2026, el Producto Interno Bruto (PIB) se contrajo 0,3%, siendo la primera caída desde el segundo trimestre del 2023.

    Cuesta arriba

    La última proyección que entregó el Banco Central para el PIB 2026 es entre 1,5% a 2,5%, que reflejó un ajuste en relación al rango entre 2% y 3% previsto en diciembre.

    Dado este arranque de año, los expertos comenzaron a revisar sus proyecciones a la baja y ahora ven poco probable que se alcance el 2%.

    “Aún con una aceleración en el ritmo de crecimiento durante los próximos meses, el debilitamiento registrado durante el primer trimestre pone cuesta arriba alcanzar una expansión del PIB por sobre el 2% anual al cierre de 2026”, dice la economista del OCEC-UDP, Valentina Apablaza, quien agrega que han “corregido a la baja nuestra proyección anual hasta un 1,8% anual, toda vez que el PIB del primer trimestre cerraría con una variación en torno a -0,3% anual”.

    Mientras, Felipe Alarcón, economista de Euroamerica señala que “por ahora, mantenemos 1,7% como proyección, pero con sesgo a la baja. De no haber una aceleración de la actividad, va ser difícil incluso alcanzar ese 1,7% proyectado”.

    El economista de Gemines, Alejandro Fernández, menciona que si bien debería haber una aceleración en los próximos Imacec “el problema más importante que se vislumbra ahora es la debilidad de la demanda interna, algo que ya se manifestó en el último cuarto del año pasado y que se repitió en el primero de 2026. Los efectos de lo que ocurre en el resto del mundo también debieran dificultar la recuperación”.

    Por los mismo, ajustó a la baja su proyección para el año desde 2% y de 1,9% pero con sesgos a la baja.

    Viviana Véjar, docente de Faro UDD, prevé que “se estima que Chile no lograría superar el crecimiento registrado en 2025. Bajo un escenario optimista, la expansión económica podría ubicarse en torno al 2,5%, mientras que una proyección más conservadora la situaría cerca del 2,0%. No obstante, es importante considerar que estas estimaciones se ajustan periódicamente, debido a la incertidumbre que continúa marcando el escenario internacional”.

    Desde Santander precisan que “estos resultados confirman un débil inicio de año donde aún no se materializan los mayores impactos producto del conflicto en Medio Oriente y el aumento de los costos. De esta manera, estas cifras hacen más desafiante que la economía este año pueda crecer sobre el 2%”.

    En Coopeuch sostiene que revisaron a la baja su proyección de crecimiento para el PIB de 2026, desde un 2,2% a un 1,9%.

    Vittorio Peretti, economista de Itaú menciona que “el débil seguimiento de la actividad y nuevos vientos en contra de corto plazo entre ellos costos energéticos y recortes fiscales plantean riesgos a la baja para nuestra proyección de crecimiento del PIB de 2,1% para el año”.

    Promedio trimestral de los gobiernos

    Con esta cifra trimestral, el promedio de crecimiento del gobierno del Presidente Boric fue de 1,7% (considerando desde el segundo trimestre de 2022 hasta marzo de este año), quedando como el de peor rendimiento en esa medición. Le sigue la segunda administración de Michelle Bachelet, que promedió 1,9% entre abril de 2014 y marzo de 2018.

    Más sobre:ImacecCrecimientoPIB

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