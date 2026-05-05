Exministro Luis Cordero: “Esta administración poco reconoce los esfuerzos del periodo anterior”

Titular de Justicia, ministro de Seguridad -el primero en ocupar ese cargo- y subsecretario del Interior. Todos esos cargos ostentó durante el gobierno del presidente Gabriel Boric el abogado y doctor en Derecho Luis Cordero.

Con ese lente analiza, en el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción -entrevistado por Eugenia Fernández y Rodrigo Álvarez-, la gestión en seguridad del gobierno de José Antonio Kast, apuntando a la necesidad de acuerdos y de valorizar el trabajo de los antecesores. “Cuando uno reconoce los esfuerzos de la administración anterior no solo está reconociendo los esfuerzos del gobierno, está reconociendo también los esfuerzos de la oposición. Yo soy de aquellos que se sienten orgullosos de los acuerdos gobierno-oposición en materia de seguridad”, plantea.

En entrevista con La Tercera Domingo, la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, pidió que los dejen trabajar y dijo que los resultados de su área se van a ver de aquí a fin de año. ¿Lo que hace es un ajuste de expectativas?

Me parece que es una entrevista que tiene por propósito más orientar las ideas centrales sobre las cuales está descansando su gestión. El cargo de ministro, ministra de Seguridad Pública es extremadamente difícil (...) ¿Qué es lo que me preocupa en esta parte, con indiferencia a la entrevista de la ministra? Chile, durante la administración anterior, en un momento muy difícil logró grandes acuerdos en materia de seguridad, que tuvieron fortalecimiento institucional, no solo el nacimiento del Ministerio de Seguridad, el fortalecimiento del Ministerio Público, de las policías; se dictaron más de 70 leyes, lo relevante es el tipo y calidad de esas leyes (...) Eso solo se logró sobre la base de un acuerdo transversal entre el gobierno y la oposición, y uno de los aspectos que uno tiene que tener en consideración cuando las cosas toman tiempo, es que uno no puede comenzar de la nada. Soy de aquellos que consideran que los acuerdos gobierno y oposición durante la administración anterior en materia de seguridad son los que permitieron fortalecer muy sustancialmente la gestión de seguridad y que a partir de eso se tiene que construir. De lo contrario, reiniciar todo el proceso en cada administración va a ser siempre muy complicado.

El ministro de OO.PP. decía acá en el programa que a nivel de números se ha visto una baja en homicidios desde que llegó el gobierno.

Ahí yo quiero ejemplificar una cosa. ¿Es mucho pedirle al gobierno que diga ‘sabe qué, desde el 2022 hasta ahora el país ha bajado más del 20% de los homicidios, nosotros vamos a continuar con esa senda’? ¿Es mucho entender que ese es un esfuerzo del Estado de Chile? Me parece que al final uno construye política pública como Estado, no como un gobierno de turno. Creo que los estados y las agendas transversales como seguridad se fortalecen cuando uno reconoce los esfuerzos del Estado de Chile. Cuando uno reconoce los esfuerzos de la administración anterior, no solo está reconociendo los esfuerzos del gobierno, está reconociendo también los esfuerzos de la oposición. Yo soy de aquellos que se sienten orgullosos de los acuerdos gobierno-oposición en materia de seguridad.

El ministro Arrau también dejó entrever que no va a haber cárcel en Santiago.

Hoy día estamos probablemente en la situación más compleja de sobrepoblación del sistema penitenciario desde la crisis del 2010. Quiero ser bien transparente y franco en esto (...) Hemos pasado en cuatro años de 42 mil personas privadas de libertad a 64.000. En segundo lugar, tenemos un problema crónico de disponibilidad de metros cuadrados, que forma parte de las iniciativas que el gobierno y la oposición en la administración anterior pactaron, que es el fast track de construcción de cárceles y las excepciones a un conjunto de permisología. El plan de infraestructura penitenciaria que dejó diseñado a través del sistema de concesiones y financiado la administración del presidente Boric está en torno a 15.000 (plazas), el ministro Arrau también ha aumentado ese número de plazas. Chile tiene ciertas restricciones de construcción de infraestructura que no hace homologable el modelo de infraestructura penitenciaria que tienen otros países con el nuestro. Lo tercero es que estamos en un proceso de modernización de Gendarmería que es muy relevante. Esto no es simplemente la construcción de metros cuadrados, tenemos un problema de que la sobrepoblación impide segregación, genera un desgaste de la infraestructura y del personal muy significativo. Creo que el gobierno puede hacer todos los esfuerzos posibles, pero no va a construir 20.000 plazas de aquí a que termine su administración (...).

¿Tiene claro cuál es el plan de seguridad de este gobierno?

A mí todavía me cuesta entenderlo. Entiendo que la ministra lo ha presentado al Congreso. Creo que una de las debilidades en materia de seguridad es cómo el gobierno comunica su estrategia de plan de seguridad. Este es un tema tan relevante para el país que creo que el gobierno tiene que sacarse de la cabeza que su estrategia es exclusivamente propia: es el plan y la política del Estado de Chile.

Lo que ha mostrado el gobierno en términos de seguridad, ¿se condice con la prioridad que le dio en la campaña?

Lo que pasa es que gobernar es acción. Las campañas son de relato, pero gobernar es de acción. Y cuando usted gobierna, lo que tiene que mostrar son hechos, medidas y resultados (...) En materia de seguridad, los esfuerzos no son exclusivamente del Ejecutivo o del Ministerio de Seguridad, requiere integrar un conjunto de otras agencias que son muy relevantes.

La presidenta y tres comisionados renunciaron a la Comisión de Verdad y Niñez. ¿Cómo ve eso?

Lo veo con preocupación. Veo con preocupación en general la agenda de derechos humanos, para ser franco. Lo de la comisión es un signo más. Esta es una comisión no solo comprometida durante mucho tiempo, tiene que ver con uno de los temas transversales. De hecho, se discutió durante la administración del presidente Piñera a propósito de la protección de la niñez. Es un tema que el presidente Boric tuvo especial relevancia para continuar ese criterio. La Comisión de Verdad es muy relevante para efectos de las determinaciones de verdad y justicia, y sobre todo verdad como un mecanismo de reparación para niños, niñas y adolescentes que estuvieron bajo la tutela del Estado, no solo en dictadura, sino también en democracia, y la forma y modo en que se produjeron las vulneraciones de derechos.