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    Ugarte y De la Maza concretarán sus salidas como concejales de Las Condes

    Este jueves se votarán las renuncias presentadas por los ediles, en medio de cuestionamientos porque se desempeñaban simultáneamente en posiciones de gobierno.

    Por 
    Luciano Jiménez
    Javier Salvo/Aton Chile JAVIER SALVO/ATON CHILE

    Será en el concejo municipal de Las Condes de este jueves que finalmente se pondrá en mesa la votación de las renuncia de los concejales del Partido Republicano, Catalina Ugarte y Cristóbal de la Maza. Una decisión que hace varios días venían analizando los ediles, pero que se había ido postergando.

    Y es que ambos concejales son, a la vez, funcionarios de gobierno: Ugarte es la jefa de gabinete del Presidente José Antonio Kast, mientras que De la Maza es asesor en el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones de Louis de Grange.

    De ahí que durante el último tiempo su permanencia en el concejo municipal generó cuestionamientos a sus personas y a La Moneda, dado que se cuestionó que al ser funcionarios del Ejecutivo no tenían la capacidad de desempeñar ambas funciones en simultáneo. De hecho, se consignó que hubo ausencias de parte de ambos a algunas sesiones del concejo municipal.

    La concejala Catalina Ugarte.

    Otro de los cuestionamientos apuntaba a que al desempeñarse en ambas funciones, los dos ediles recibían ingresos tanto como concejales como en su calidad de funcionarios de gobierno, algo que iba en contra de la directriz política de La Moneda de evitar ello.

    Fuentes del municipio sostienen que ambos ya concretaron su renuncia. De la Maza lo hizo el pasado jueves -en el contexto de la cuenta pública de la alcaldesa Catalina San Martín-, mientras que Ugarte renunció durante la jornada de este lunes.

    Que ambos concejales hayan concretado la presentación de sus respectivas renuncias rondaba con fuerza desde el fin de semana entre los concejales. Y si bien el propio De la Maza había afirmado públicamente que iban a renunciar hace ya algunas semanas, la aparición de ambos en el concejo municipal del pasado 17 de abril provocó dudas sobre si esto se concretaría de o si permanecerían en sus sillas, ya que en la oportunidad ambos defendieron su postura y evitaron referirse al futuro.

    Algunos concejales -especialmente de Chile Vamos- habían sido críticos de que los ediles permanecieran en el cargo mientras faltaban a sesiones del concejo. Será entonces en el concejo de este jueves que el tema se volverá a tocar y se espera que los propios aludidos se refieran al tema.

    Javier Salvo/Aton Chile JAVIER SALVO/ATON CHILE

    En líneas generales, la ley establece que los concejales serán reemplazados por aquellos que hayan sacado la mayor cantidad de votación en la misma lista electoral que formaron parte con el renunciado.

    Ugarte y De la Maza, eso sí, no eran los únicos casos que le habían generado un cuestionamientos por este tema a La Moneda. La permanencia de una serie de consejeros del Core Metropolitano que también son funcionarios de gobierno, como es el caso de Álvaro Bellolio, Ignacio Dulger y Felipe Serey, también sigue rondando en Palacio.

    Los cuestionamientos apuntan a que se elija para integrar el Ejecutivo a personeros que han sido electos democráticamente, lo que en la práctica implicaría abandonar el cargo por el cual la ciudadanía optó. Eso, según diversas fuentes, por ejemplo llevó al senador Rodolfo Carter a rechazar asumir un ministerios en el gobierno de Kast.

    En tal sentido, Ugarte fue la concejal más votada en Las Condes.

    Más sobre:Las CondesConcejo municipalCatalina UgarteCristóbal de la Maza

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