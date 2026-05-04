El otro Superclásico que prepara el iDream Summit 2026
Samuel Pérez por parte de Colo Colo y Cristian Aubert del lado de la U compartirán sus experiencias sobre el uso de la tecnología en la operación institucional.
El deporte ya no solo se disputa en la cancha. Bajo esa premisa, este martes 5 de mayo se desarrollará el iDream Summit 2026, el principal encuentro de innovación, emprendimiento e inversión aplicado a la industria deportiva en Chile y Latinoamérica.
En su tercera edición, el evento organizado por VS Lab -hub de innovación de Agencia VS- vuelve a posicionarse como un punto de encuentro entre clubes, ligas, startups, fondos de inversión y marcas, con el objetivo de acelerar la transformación tecnológica y comercial del deporte.
A través de conferencias, paneles y networking, el encuentro busca generar alianzas concretas, nuevos negocios y oportunidades de inversión. En sus versiones anteriores, el seminario ha convocado a más de 200 asistentes de distintos países, reforzando su carácter internacional y su impacto en el ecosistema regional.
El “otro Superclásico”
Uno de los ejes más atractivos del programa del Idream Summit 2026 será la participación de Colo Colo y Universidad de Chile en el bloque denominado “Superclásico de la innovación, desafíos para reinventarse dentro del fútbol profesional”.
Representando a los albos estará el gerente comercial de Blanco y Negro, Samuel Pérez; mientras que por la U lo hará el director de Azul Azul, Cristian Aubert.
En este espacio, ambos clubes abordarán temáticas clave, como el uso de tecnología en la operación institucional, modelos de innovación aplicados a la experiencia de sus hinchas y los desafíos en materia de seguridad. Todos estos aspectos son estratégicos pensando en el crecimiento deportivo y comercial en el mediano plazo, el que incluye el sueño de un nuevo estadio.
En paralelo, el congreso también incluirá un panel de medios digitales que promete generar conversación en la industria, con la presencia del periodista Juan Cristóbal Guarello, entre otros íconos del mercado. En este espacio se analizará cómo han evolucionado los contenidos las nuevas audiencias y los desafíos para los medios en un ecosistema cada vez más competitivo.
Programa del Idream Summit 2026
09:00 - 09:15
Bienvenida
Sebastián Soria (Agencia VS) & MINDEP
09:15 - 09:45
Federación Paulista de Fútbol: visión y desarrollo
Bernardo Itri (Brasil)
09:45 - 10:00
Innovación en contenidos deportivos
Esteban Miño (Podscope, Chile)
10:00 - 10:45
Nuevos medios digitales: ¿estamos preparados?
Panel con Walka TV, Not Media, DLT, Podscope, La Hora de King Kong
10:45 - 11:15
Coffee Networking
11:15 - 11:45
Gestión de ligas y desarrollo competitivo
Simón Ferro (Liga BetPlay Dimayor, Colombia)
11:45 - 12:30
¿Cómo invertir en deporte y entretenimiento?
Panel con Nexo Sport, CRTIC y Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
12:30 - 12:45
iDream Startup (Pitch x3)
Gym Metrics, Red Bull Basement Winner 2026, Entreprenerd
12:45 - 14:30
Almuerzo
14:30 - 15:00
Eventos deportivos y desarrollo comercial
Lukas Peric (Golf Astara Chile Classic by Scotiabank)
15:00 - 15:30
“Clásico de la Innovación”: desafíos para reinventarse en el fútbol profesional
Colo Colo y Universidad de Chile
Samuel Pérez (Blanco y Negro) y Cristian Aubert (Azul Azul)
15:30 - 16:00
Alto rendimiento y mentalidad competitiva
Francisco “Chaleco” López
16:00 - 16:30
Break
16:30 - 16:45
Gestión y desarrollo de clubes
Juan Pablo Pareja (Cruzados SADP)
16:45 - 17:15
Innovación y tecnología en el deporte
Santiago Ruiz y Santiago Rodríguez (2R Sport / Futto, Colombia)
17:15 - 17:30
iDream Startup (Pitch x3)
Accredia, PlayerSnap, Vestigio
17:30 - 21:00
After Summit - Networking
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