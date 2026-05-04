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    Casi el 90% de los subsidios a la tasa para créditos hipotecarios ya están agotados

    El ministro de Vivienda, Iván Poduje, aseguró que extenderán el beneficio, duplicando el número de subsidios de 50 mil a 100 mil.

    Paulina OrtegaPor 
    Paulina Ortega
    El "subsidio al dividendo" busca apoyar la compra de casas y departamentos nuevos.

    El subsidio a la tasa para créditos hipotecarios para la compra de viviendas nuevas está casi copado. La ley que creó este beneficio establecía un máximo de 50 mil, que se tenían un plazo para agotarse de dos años. A casi un año de su implementación, ya apenas queda un 12%.

    De acuerdo a las últimas cifras de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (Abif) al 24 de abril, ya se han aprobado 44.005 solicitudes, quedando menos de 6 mil beneficios para asignar entre todos las entidades. Aún hay un total de 26.135 solicitudes que están en proceso de evaluación, de los cuales sólo 5.995 recibirán una respuesta positiva.

    Hasta esa fecha poco menos de 10.000 solicitudes habían sido rechazadas.

    Del total de operaciones aprobadas, 24.050 ya habían sido efectivamente cursadas. El gremio apuntó a que el programa de subsidio transitorio a la tasa hipotecaria sigue desempeñando un rol relevante en el financiamiento habitacional, impulsando un alza en los créditos hipotecarios.

    “El stock de créditos para la vivienda mostró en marzo una expansión anual de 1,8%, ubicándose aún en niveles históricamente bajos. No obstante, el registro da cuenta de una recuperación gradual en su dinamismo, alcanzando su mayor tasa de crecimiento en los últimos 18 meses”, explica el informe.

    El subsidio a la tasa ha sido una medida exitosa en la reactivación de ventas de viviendas nuevas. Sólo en la Región Metropolitana las ventas se incrementaron casi un 20% en el primer trimestre. La compra de casas y departamentos acumulan tres trimestres con alzas de doble dígito, congruente con la implementación del subsidio.

    El presidente de la Cámara Chilena de la Construcción Alfredo Echavarría declaró que “la ley de subsidio a la tasa de los créditos hipotecarios ha demostrado ser una política eficaz, con un impacto fiscal muy bajo, que ha incentivado a numerosas personas a adquirir viviendas de hasta 4.000 UF. Esta medida ha permitido reducir los dividendos mensuales en cifras de cerca de 11%, y facilitar el acceso al financiamiento, convirtiéndose en una herramienta altamente valorada por las familias chilenas. Además, ha proporcionado un respaldo significativo a las ventas en un contexto desafiante para el sector inmobiliario”.

    Y añadió que “dado que el beneficio se agotará en pocos meses y considerando los resultados positivos que ha generado, creemos firmemente que esta herramienta debería ser extendida. Mantener este apoyo es crucial para seguir promoviendo el acceso a la vivienda y fortalecer el mercado inmobiliario”.

    Desde de la Abif, apuntaron a que no es una solución definitiva para la crisis del mercado inmobiliario. “El subsidio al financiamiento hipotecario ha sido una política pública que ha permitido mejorar el acceso a la vivienda en la coyuntura, permitiendo además disminuir el sobre stock de viviendas de hasta 4.000 UF. Sin embargo, soluciones de mediano y largo plazo para el acceso a la vivienda pasan por resolver aspectos estructurales, que van más allá del financiamiento, y que son propios de las regulaciones sectoriales y del mercado del trabajo", afirmó Luis Opazo, gerente general de la Abif.

    Aunque el Ministerio de Hacienda anunciaron su extensión anteriormente, no se han vuelvo a pronunciar al respecto. Por su parte, el ministro de Vivienda, Iván Poduje, aseguró que buscarían ampliar la medida.

    “Obviamente lo vamos a extender. Es un subsidio que vamos a potenciar. Vamos a extenderlo a 100.000. En el gobierno del Presidente Kast está en nuestro programa de gobierno.Ha sido un subsidio muy exitoso. Y además, vamos a anunciar novedades pronto respecto a los subsidios: subsidio a la tasa, al Fogaes, pero respecto al subsidio tradicional, también vienen novedades que permitan ampliar el acceso a las clases medias que hoy día no pueden tener su vivienda”, declaró Poduje.

    Más sobre:ViviendaSubsidioCréditos hipotecariosVenta de viviendasMercado inmobiliarioDepartamentosCasas

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