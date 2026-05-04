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    Renato Peñafiel entra a la propiedad de banco español A&G

    También se sumaron a la porpiedad de la entidad los exsocios del Grupo Security Gonzalo Pavez Aro, actual director de Grupo Sigdo Koppers y Álvaro Vial Gaete, director de Detroit Chile.

    Maximiliano VillenaPor 
    Maximiliano Villena

    Renato Peñafiel junto a algunos exdirectores de Grupo Security se incorporaron a la propiedad del banco español A&G, entidad fundada en 1987 y que actualmente es una de las principales firmas independientes de banca privada de ese país.

    Mediante un comunicado, A&G destacó que Peñafiel “cuenta con una vasta trayectoria como empresario y experiencia de más de cuatro décadas en el sector de las finanzas”, y que fue bajo su liderazgo como gerente general de Grupo Security, cargo que ocupó desde 1995, que la entidad se diversificó en banca, seguros, fondos mutuos y corretaje.

    En 2022, asumió la presidencia del grupo y en 2024 anunció su acuerdo de fusión con Bice, operación que se concretó formalmente en marzo de 2025. Peñafiel presentó su renuncia a mediados de abril a los directorios de Bicecorp y sus filiales, manteniéndose así sólo en calidad de accionista.

    Ya el pasado 26 de marzo la compañía había informado la entrada a la propiedad de algunos de los family offices de Latinoamérica, entre ellos la familia Lería Luksic, a través de su Wild Sur, entidad que ya había tomado una participación en 2022.

    A&G también informó que junto a Peñafiel se sumaron los exsocios del Grupo Security Gonzalo Pavez Aro, actual director de Grupo Sigdo Koppers y Álvaro Vial Gaete, director de Detroit Chile.

    También se incorporan dos importantes exejecutivos del mencionado grupo: su último CEO, Fernando Salinas Pinto, e Ignacio Prado Romani, quien fuera gerente general de Factoring Security, ambos con más de 25 años de trayectoria en la industria financiera.

    Alberto Rodríguez-Fraile, presidente y fundador de A&G señala, señaló en el comunicado que “nos alegra dar la bienvenida a los nuevos socios, todos ellos empresarios a los que aprecio y con los que compartimos valores y visión de negocio. Estoy convencido que esta alianza brindará nuevas oportunidades a todos nuestros clientes”.

    Por su parte, Renato Peñafiel afirmó que “nos sentimos especialmente honrados de incorporarnos a una prestigiosa compañía como A&G y de participar en su desarrollo junto con otros exaccionistas y ejecutivos del Grupo Security. Esperamos contribuir con nuestra experiencia en la banca y sector financiero a su crecimiento y diversificación”.

    Actualmente A&G cuenta con más de 100 banqueros distribuidos en 11 oficinas y más de 17.000 millones de euros en activos bajo gestión a cierre de diciembre de 2025. Además, el grupo tiene una gestora en España y otra en Luxemburgo.

    Más sobre:BancaRenato PeñafielEspañaA&GGrupo SecurityBicecorp

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